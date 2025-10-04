A notícia que atravessa o Brasil!

Brasil

Brasil registra 127 casos suspeitos de intoxicação por metanol; governo amplia compra de antídotos

O Ministério da Saúde também anunciou a ampliação do estoque de antídotos usados no tratamento de intoxicação por metanol.

Por Jonas Souza

04/10/2025 às 17:08

Notícias do Brasil  – O número de casos suspeitos de intoxicação por metanol no Brasil subiu para 127, conforme informou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, neste sábado (4). Apesar do aumento nas notificações, o ministro esclareceu que o número de casos confirmados laboratorialmente permanece em 11.

Leia mais: Segunda morte por metanol é confirmada em SP; casos se multiplicam e polícia amplia investigações

Em entrevista coletiva realizada em Teresina (PI), Padilha explicou que o crescimento se refere às suspeitas clínicas, e não à confirmação da presença da substância. “Não houve aumento de confirmação laboratorial. O que tivemos foi um aumento de casos sob investigação”, afirmou.

O Ministério da Saúde também anunciou a ampliação do estoque de antídotos usados no tratamento de intoxicação por metanol. O governo adquiriu 12 mil novas ampolas de etanol farmacêutico, que se somam às 4.300 já distribuídas a hospitais universitários e centros de referência do SUS.

Além disso, o Brasil passará a contar com um segundo antídoto, o Fomepizol, comprado por meio da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). Segundo o ministro, 2.500 tratamentos foram adquiridos junto a um fornecedor japonês e devem chegar ao país ainda nesta semana.

“Com essas medidas, garantimos dois antídotos eficazes disponíveis em toda a rede pública de saúde”, reforçou Padilha, destacando que a Anvisa já enviou aos estados e municípios a relação de 609 farmácias de manipulação autorizadas a fabricar o etanol farmacêutico.

Até agora, 12 estados brasileiros notificaram casos suspeitos de intoxicação por metanol. As autoridades de saúde seguem monitorando o surto e reforçam as ações de fiscalização em bares, distribuidoras e fábricas de bebidas.

