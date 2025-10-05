Brasil registra 14 casos confirmados de ingestão de metanol

Notícias do Brasil – O Ministério da Saúde informou, neste sábado (4), que o Brasil registra 195 notificações de intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica, sendo 14 casos confirmados e 181 em investigação. As informações foram enviadas pelos estados até as 16h ao Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde Nacional (Cievs). São Paulo concentra 162 registros — 14 confirmados e 148 em apuração.

Do total de casos notificados, 13 evoluíram para morte, das quais uma está confirmada em São Paulo, segundo boletim do Ministério da Saúde. Na tarde de hoje, o governo paulista confirmou uma segunda morte decorrente de intoxicação por metanol. Os óbitos investigados estão distribuídos da seguinte forma: 7 em São Paulo, 3 em Pernambuco, 1 na Bahia e 1 no Mato Grosso do Sul.

Diante do aumento e da gravidade das ocorrências, o Ministério da Saúde determinou, na quarta-feira (1º), que estados e municípios notifiquem imediatamente todas as suspeitas de intoxicação por metanol, para fortalecer a vigilância e assegurar resposta rápida. No mesmo dia, foi instalada uma sala de situação para monitoramento contínuo, de caráter extraordinário, que seguirá ativa enquanto houver risco sanitário e necessidade de acompanhamento nacional.

A intoxicação por metanol é emergência médica. A substância, quando ingerida, é metabolizada em compostos tóxicos — como formaldeído e ácido fórmico —, que podem levar à morte. Entre os principais sintomas estão visão turva ou perda de visão (podendo evoluir para cegueira) e mal-estar com náuseas, vômitos, dores abdominais e sudorese.

Ao identificar sintomas, é necessário buscar imediatamente atendimento de urgência e contatar: Disque-Intoxicação da Anvisa (0800 722 6001); o CIATox local (lista disponível); ou o Centro de Controle de Intoxicações de São Paulo (11 5012-5311 / 0800 771 3733). É essencial orientar possíveis contatos que tenham consumido a mesma bebida a procurar avaliação médica. A demora no atendimento aumenta o risco de óbito.