Brasil registra 559 novas mortes por Covid-19 e total ultrapassa 150 mil

Reuters

O Brasil registrou neste sábado 559 novas mortes causadas por Covid-19, o que eleva o total no país a 150.198, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

Segundo a pasta, também foram notificados 26.749 novos casos da doença, com o total de infecções confirmadas no país atingindo 5.082.637.

Enquanto isso, o número de recuperados é de 4,453 milhões e o de pacientes em acompanhamento é 478,7 mil.

O Brasil é o terceiro país do mundo em número de casos de Covid-19, atrás dos Estados Unidos e da Índia, e o segundo em número de mortos, após os EUA.