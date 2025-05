Brasil rejeita classificar PCC e Comando Vermelho como terroristas em reunião com enviados de Trump

Notícias do Brasil – Representantes da administração do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estiveram nesta terça-feira (6) no Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), em Brasília, para discutir questões relacionadas ao combate ao crime organizado e ao terrorismo. Durante a reunião, técnicos brasileiros esclareceram que, segundo a legislação nacional, facções como o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) não podem ser enquadradas como organizações terroristas.

A comitiva norte-americana está no Brasil para uma série de reuniões sobre segurança e cooperação internacional. Um dos principais pontos de interesse dos enviados de Trump é o combate às chamadas organizações criminosas transnacionais, que, nos Estados Unidos, podem ser classificadas como terroristas. Um exemplo citado foi o grupo venezuelano Tren de Aragua, já considerado terrorista pelo governo norte-americano.

Durante a conversa, os representantes dos EUA defenderam que facções como PCC e CV devem ser tratadas sob o mesmo critério, destacando a ameaça que representam fora do Brasil. No entanto, os técnicos do MJSP explicaram que, de acordo com as leis brasileiras, terrorismo envolve motivações como intolerância religiosa, política ou racial — o que não se aplica a essas facções, cuja atuação está voltada ao tráfico de drogas, armas e à busca por lucro.

Na véspera do encontro, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) entregou aos norte-americanos um dossiê elaborado pelas Secretarias de Segurança do Rio de Janeiro e São Paulo, que associa as facções brasileiras ao terrorismo, citando supostas conexões com o grupo libanês Hezbollah.

Outro tema sensível levantado pelos representantes da gestão Trump foi o controle da imigração, uma das principais bandeiras do governo republicano.

Participaram da reunião sete técnicos brasileiros e sete representantes dos EUA, reforçando os esforços de diálogo e entendimento entre os dois países no campo da segurança internacional.