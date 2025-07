Brasil sai do Mapa da Fome e tem menos de 2,5% da população em risco de desnutrição

Notícias do Brasil – O Brasil está fora do Mapa da Fome, segundo anunciou nesta segunda-feira, 28, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO/ONU). O resultado reflete a média trienal 2022/2023/2024.

Nesse período, o País está abaixo do patamar de 2,5% da população em risco de subnutrição ou de falta de acesso à alimentação suficiente. Esse é o critério usado pelas Nações Unidas para considerar se o Brasil está ou não no mapa da fome.

PUBLICIDADE

Apesar da melhora, há cerca de 7 milhões de brasileiros em insegurança alimentar severa. Outros 28,5 milhões de brasileiros estão em quadros de insegurança considerada moderada ou grave.

Em crianças, além dos impactos físicos imediatos (como o risco maior de doenças infecciosas), a desnutrição atrasa o desenvolvimento cognitivo e prejudica a aprendizagem.

Leia também: Operação Harpócrates interdita adegas irregulares por poluição sonora em Manaus

PUBLICIDADE

O Brasil havia saído do Mapa da Fome em 2014, o que se manteve até 2018. Com os reflexos da crise econômica iniciada em 2015 e, depois, com a pandemia, houve aumento da pobreza e dificuldade de acesso a alimentos.

Além dos reflexos da covid-19, o cenário de guerras – como a da Ucrânia – e de mudanças climáticas causa pressão sobre os preços da comida em várias partes do mundo.