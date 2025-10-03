A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Brasil soma 113 suspeitas de intoxicação por metanol

SP concentra 11 confirmações e nove interdições, enquanto novos estados entram no radar das autoridades.

Por Beatriz Silveira

03/10/2025 às 22:45

Ver resumo

Notícias do Brasil –  O Brasil ultrapassou, na tarde desta sexta-feira (3/10), a marca de 100 casos suspeitos de intoxicação por metanol, chegando a 113 notificações em todo o país. Além de São Paulo, Pernambuco e Distrito Federal, mais três estados registraram suspeitas: Bahia, Paraná e Mato Grosso do Sul notificaram os primeiros casos em investigação. No total, 11 casos foram confirmados — todos em São Paulo. Até o momento, há uma morte confirmada por intoxicação por metanol e outros 11 óbitos seguem em investigação.

PUBLICIDADE

Leia também: Vereador Rosinaldo Bual é o único alvo da Operação Face Oculta que investiga esquema de “rachadinha” na CMM

Situação por estado

PUBLICIDADE

  • São Paulo: 101 notificações — 11 casos confirmados e 90 suspeitos em investigação. Um óbito confirmado e oito em investigação.

  • Pernambuco: 6 casos suspeitos em investigação. Um óbito em investigação.

  • Distrito Federal: 2 casos suspeitos em investigação.

  • Bahia: 2 casos suspeitos em investigação. Um óbito em investigação.

  • Paraná: 1 caso suspeito em investigação.

  • Mato Grosso do Sul: 1 caso suspeito em investigação. Um óbito em investigação.

Em São Paulo, nove estabelecimentos foram interditados por suspeita de venda de bebidas alcoólicas adulteradas. Fechados cautelarmente pelas Vigilâncias Sanitárias Estadual e Municipal, os locais ficam nos bairros Bela Vista, Itaim Bibi, Jardins, Mooca e M’Boi Mirim, na capital, e nas cidades de Osasco, São Bernardo do Campo e Barueri, na Região Metropolitana.

O estado, que concentra o maior número de casos, instaurou um comitê de crise. Até agora, 24 prisões relacionadas à adulteração de bebidas foram realizadas em 2025, e cinco inquéritos foram abertos três dias após a criação do comitê. Em Pernambuco, os primeiros suspeitos foram registrados em Lajedo e João Alfredo, no Agreste, e também em Olinda, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE).

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo traz limitações mas, isto não significa incapacidade. Todos temos alguma habilidade.

Nay Potarcio

Últimas notícias

Amazonas

Expoagro 2025 já movimenta R$ 182 milhões e mira R$ 230 milhões até domingo em Manaus

Feira segue até 05/10 com 580 expositores.

há 27 minutos

Polícia

Laboratório clandestino de bebidas é desmontado na zona Leste de Manaus

Operação em residência no Jorge Teixeira apreende dezenas de garrafas, selos, tampas e materiais de envase.

há 52 minutos

Caiu na rede é post!

Blogueira de Manaus diz que Carlinhos Maia “roubou” seu ficante; veja vídeo

Em vídeo, Clicia Macheleny relata que seu ficante teria viajado a São Paulo para encontrar Carlinhos Maia.

há 1 hora

Amazonas

Justiça suspende concurso de Urucurituba e afasta nomeados por irregularidades

Decisão cita “múltiplas e graves irregularidades”, determina afastamento imediato dos já empossados e prevê multa de R$ 10 mil/dia ao prefeito.

há 1 hora

Mundo

Cidade japonesa limita uso de celulares a 2 horas por dia

Medida de Toyoake entrou em vigor em 1º/10, vale para celulares, tablets, consoles e computadores, e não prevê penalidades.

há 1 hora