Brasil soma 113 suspeitas de intoxicação por metanol

Notícias do Brasil – O Brasil ultrapassou, na tarde desta sexta-feira (3/10), a marca de 100 casos suspeitos de intoxicação por metanol, chegando a 113 notificações em todo o país. Além de São Paulo, Pernambuco e Distrito Federal, mais três estados registraram suspeitas: Bahia, Paraná e Mato Grosso do Sul notificaram os primeiros casos em investigação. No total, 11 casos foram confirmados — todos em São Paulo. Até o momento, há uma morte confirmada por intoxicação por metanol e outros 11 óbitos seguem em investigação.

Situação por estado

São Paulo: 101 notificações — 11 casos confirmados e 90 suspeitos em investigação. Um óbito confirmado e oito em investigação.

Pernambuco: 6 casos suspeitos em investigação. Um óbito em investigação.

Distrito Federal: 2 casos suspeitos em investigação.

Bahia: 2 casos suspeitos em investigação. Um óbito em investigação.

Paraná: 1 caso suspeito em investigação.

Mato Grosso do Sul: 1 caso suspeito em investigação. Um óbito em investigação.

Em São Paulo, nove estabelecimentos foram interditados por suspeita de venda de bebidas alcoólicas adulteradas. Fechados cautelarmente pelas Vigilâncias Sanitárias Estadual e Municipal, os locais ficam nos bairros Bela Vista, Itaim Bibi, Jardins, Mooca e M’Boi Mirim, na capital, e nas cidades de Osasco, São Bernardo do Campo e Barueri, na Região Metropolitana.

O estado, que concentra o maior número de casos, instaurou um comitê de crise. Até agora, 24 prisões relacionadas à adulteração de bebidas foram realizadas em 2025, e cinco inquéritos foram abertos três dias após a criação do comitê. Em Pernambuco, os primeiros suspeitos foram registrados em Lajedo e João Alfredo, no Agreste, e também em Olinda, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE).