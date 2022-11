Brasil x Sérvia: veja os memes do jogo na Copa do Mundo

O Brasil estreou na Copa do Mundo do Catar nesta quinta-feira (24), jogando contra a Sérvia. A seleção faz parte do “Grupo G”, e a partida é o último jogo da primeira rodada da competição. O assunto repercutiu na internet com bom humor e rendeu diversos memes. Veja alguns deles abaixo.

Um dos primeiros assuntos comentados sobre o jogo foi o bigode do goleiro Alisson.

Continua depois da Publicidade

E o Alisson saiu direto do filme Divertidamente pro jogo no Qatar #FIFAWorldCup pic.twitter.com/HLYJBlDrBr — Yuri Almeida🧃 (@yuriliteral) November 24, 2022

Continua depois da Publicidade

eu já sou quase formada em direito então posso dizer que esse bigode do Alisson é CRIME EM 34 PAÍSES pic.twitter.com/zOZsSC9lwI — Brunetz (@Bruneeetz) November 24, 2022 Continua depois da Publicidade

Foi só a bola começar a rolar que a ansiedade tomou conta da internet.

Continua depois da Publicidade

Com seis minutos de jogo, Strahinja Pavlovic, da Sérvia, levou um cartão amarelo após uma falta grave. A internet não perdoou.

A Sérvia tá pensando que é UFC????

VAI BRASIL #Qatar2022

pic.twitter.com/3i01drSgYK — thomassss (@thmms7) November 24, 2022

o piá da servia já ganhou cartão amarelo pic.twitter.com/fbiI881HuC — lorena eloize (@lorecpnxx) November 24, 2022

Aos 30 minutos, Raphinha ficou de cara para o gol, mas o chute saiu fraco.

RAFINHA COMO QUE VC FAZ ISSO CARA PELO AMOR DE DEUS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/gVGm51FUpR — theo (@hanniejunnie) November 24, 2022

A zaga da Sérvia não facilitou a vida do Brasil, e o primeiro tempo terminou sem gols. A internet aproveitou para comparar a altura dos jogadores europeus com a dos brasileiros.

a zaga da servia x jogadores do brasil pic.twitter.com/EKoyvlzjfk — Esdruxu.lice (@alicebiruta) November 24, 2022

Show do intervalo

O pessoal aproveitou para fazer piadas com o zero a zero do primeiro tempo durante o intervalo. O craque Neymar foi alvo de algumas brincadeiras.

Neymar, cê vai deixar uns cara da camisa vermelha ganhar??#BRAxSER pic.twitter.com/Bor8jisEKm — KEL DIAZ 🚩 (@kelsantws) November 24, 2022

se cada queda do neymar fosse um gol o brasil já era hexa pic.twitter.com/WI6EwzUm4V — jeremoca ⭐ (@jownlock) November 24, 2022

Todo mundo estava na expectativa de um segundo tempo com gol do Brasil.

Segundo tempo

Logo no começo do segundo tempo, o Brasil teve a oportunidade de abrir o placar, mas Raphinha foi barrado pelo goleiro.

Eu já tô assim com o Raphinha pic.twitter.com/kJsmZyimqW — Ricardo 🇧🇷 (@RicardoCRF1981) November 24, 2022

Vem, Hexa!

O clima de Copa contagiou o torcedor brasileiro. E, se depender da internet, o hexa já está garantido.

Aos 14 minutos do segundo tempo, Alex Sandro meteu uma bola na trave.

E, finalmente, o Brasil abriu placar aos 16 minutos com gol de Richarlison, para a festa da torcida nas redes sociais.

O BRASIL ESTÁ ASSIM pic.twitter.com/b9W0LuFr71 — Rhenzo (@rhenzonogueira) November 24, 2022

Fonte: G1