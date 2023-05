Brasileiras irão pedir indenização depois de ficarem presas após terem malas trocadas em aeroporto

Nesta quinta=feira, 18, as brasileiras Jeanne Paolini e Kátyna Baía anunciaram que irão pedir indenização após ficarem presas na Alemanha depois de terem as malas trocadas por bagagens com drogas no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

As duas foram detidas no aeroporto de Frankfurt e ficaram em celas separadas por mais de 1 mês depois do ocorrido. Em entrevista ao UOL, a advogada de defesa do casal, Luna Provázio, disse que a prisão das brasileiras ocorreu de forma indevida. De acordo com a advogada, o pedido de indenização será por danos morais, materiais e à saúde.

“Todo esse processo vai incluir uma indenização no âmbito do poder judiciário do Brasil e do poder judiciário na Alemanha”, detalhou Provázio.

Ela comentou também que Jeanne Paolini e Kátyna Baía estão passando por tratamento psicológico e psiquiátrico, e ainda não retornaram à rotina.

