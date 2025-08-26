A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Brasileiro morre e amigo fica em coma após incidente em hotel de luxo em Mykonos

Acidente em hotel de luxo na praia de Ornos chama atenção da mídia internacional.

Por Beatriz Silveira

26/08/2025 às 15:22

Ver resumo

Notícias do Brasil – O ator e influenciador de conteúdo adulto Ryan Silveira, de 23 anos, e o amigo dele, Yago Campos, foram encontrados desacordados em um quarto de hotel de luxo na ilha de Mykonos, na Grécia. Segundo veículos da imprensa local, os dois estavam dentro de uma banheira no momento em que foram descobertos.

PUBLICIDADE

De acordo com informações divulgadas pela família, Ryan ficou em coma por alguns dias, mas já recobrou a consciência e permanece internado em observação. O estado de saúde dele ainda inspira cuidados. Já Yago não resistiu. A confirmação da morte foi feita por sua irmã em publicações nas redes sociais, gerando grande comoção entre amigos e seguidores.

Leia também: Manaus terá ato pró-Bolsonaro e a favor da anistia no dia 7 de Setembro

PUBLICIDADE

O caso aconteceu em um hotel situado na praia de Ornos, uma das mais conhecidas e visitadas da ilha. Conforme o jornal grego ProtoThema, uma funcionária responsável pela limpeza notou que havia água escorrendo pela porta do quarto. Diante da situação incomum, chamou colegas da equipe, que entraram no local e se depararam com os jovens desmaiados.

Paramédicos foram acionados imediatamente, mas Yago já estava sem vida quando o socorro chegou. Ryan foi levado às pressas de ambulância para o Centro de Saúde de Mykonos, onde recebeu os primeiros cuidados médicos.

Com mais de 270 mil seguidores no Instagram e cerca de 800 mil no Twitter, o criador de conteúdo já tinha uma carreira consolidada nas redes sociais. O episódio trágico, no entanto, colocou o nome dele em evidência nos noticiários internacionais, levantando questionamentos sobre as circunstâncias que levaram ao acidente.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo traz limitações mas, isto não significa incapacidade. Todos temos alguma habilidade.

Nay Potarcio

Últimas notícias

Pará

‘Estado do Pará é um lixo’: declara vereador de Joinville sobre migrantes paraenses em SC

Ao comentar sobre o aumento da migração para a cidade, o parlamentar se referiu ao estado do Pará como “um lixo”.

há 4 minutos

Mundo

Maduro promove embaixador a general em meio a tensão militar com os EUA

O anúncio foi feito pelo canal de transmissão do líder chavista no Telegram, com um vídeo da cerimônia.

há 8 minutos

Política

Arthur Virgílio explica motivos que o fizeram se filiar ao Republicanos; confira

Ex-prefeito explicou os motivos que o levaram a ingressar no partido após mais de três décadas no PSDB e um período fora de legendas.

há 13 minutos

Manaus

Guarda Municipal salva bebê de 2 meses de engasgo com leite em Manaus; assista

Guarda aplica Manobra de Heimlich e desobstrui vias aéreas do bebê em ocorrência no 1º DIP.

há 33 minutos

Brasil

Pai sequestra filho de 10 anos e ameaça matar criança com veneno

Homem inconformado com o fim do relacionamento grava vídeo de despedida forçando criança a se despedir da mãe

há 42 minutos