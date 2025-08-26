Brasileiro morre e amigo fica em coma após incidente em hotel de luxo em Mykonos

Notícias do Brasil – O ator e influenciador de conteúdo adulto Ryan Silveira, de 23 anos, e o amigo dele, Yago Campos, foram encontrados desacordados em um quarto de hotel de luxo na ilha de Mykonos, na Grécia. Segundo veículos da imprensa local, os dois estavam dentro de uma banheira no momento em que foram descobertos.

De acordo com informações divulgadas pela família, Ryan ficou em coma por alguns dias, mas já recobrou a consciência e permanece internado em observação. O estado de saúde dele ainda inspira cuidados. Já Yago não resistiu. A confirmação da morte foi feita por sua irmã em publicações nas redes sociais, gerando grande comoção entre amigos e seguidores.

O caso aconteceu em um hotel situado na praia de Ornos, uma das mais conhecidas e visitadas da ilha. Conforme o jornal grego ProtoThema, uma funcionária responsável pela limpeza notou que havia água escorrendo pela porta do quarto. Diante da situação incomum, chamou colegas da equipe, que entraram no local e se depararam com os jovens desmaiados.

Paramédicos foram acionados imediatamente, mas Yago já estava sem vida quando o socorro chegou. Ryan foi levado às pressas de ambulância para o Centro de Saúde de Mykonos, onde recebeu os primeiros cuidados médicos.

Com mais de 270 mil seguidores no Instagram e cerca de 800 mil no Twitter, o criador de conteúdo já tinha uma carreira consolidada nas redes sociais. O episódio trágico, no entanto, colocou o nome dele em evidência nos noticiários internacionais, levantando questionamentos sobre as circunstâncias que levaram ao acidente.