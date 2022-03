Brasileiros cruzam fronteira e enfrentam fila por gasolina vendida a R$ 4,50 na Argentina

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

Depois do reajuste de 18,8% no preço da gasolina anunciado pela Petrobras, brasileiros de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, enfrentaram filas para abastecer na Argentina. Do lado de lá da fronteira, o preço médio do litro de gasolina é de R$ 4,50.

Em Foz, alguns estabelecimentos já cobram o litro acima de R$ 7.

Para abastecer na Argentina, desde dezembro motoristas estrangeiros têm algumas restrições para poder abastecer depois de alguns postos ficarem sem combustíveis diante da alta procura.

Agora, cada veículo estrangeiro tem o limite de 15 litros de gasolina por abastecimento. O serviço também tem restrição de horário.

Os motoristas de Foz do Iguaçu também cruzam a fronteira com destino ao Paraguai, onde o preço médio da gasolina é de R$ 5,18 o litro.

O preço médio de venda da gasolina para as distribuidoras passou de R$ 3,25 para R$ 3,86 por litro, um aumento de 18,8%. Já para o diesel, o valor vai de R$ 3,61 a R$ 4,51 por litro, o que corresponde a uma alta de 24,9%.

*Com informações do G1