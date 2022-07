“Brevemente o Brasil terá uma das gasolina mais barata do mundo”, afirma Bolsonaro

Redação AM POST

A Petrobras anunciou hoje (19) que o valor do litro da gasolina vendido para as distribuidoras passará de R$ 4,06 para R$ 3,86 a partir de quarta-feira (20). Essa é primeira queda desde dezembro do ano passado.

O presidente Jair Bolsonaro também fez o anúncio em sua conta no Twitter e disse que a redução é de 5,18%.

“Brevemente o Brasil terá uma das gasolina mais barata do mundo”, escreveu o presidente.

Em canal de apoiadores no YouTube, o presidente disse: “Acho que a Petrobras vai achar seu rumo agora, novo presidente. Vai começar a dar boa notícia para a gente”.

Nos postos do país, o preço da gasolina já está em queda há três semanas consecutivas, de acordo com o balanço da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).