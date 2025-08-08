A notícia que atravessa o Brasil!

Briga com tesoura em escola deixa aluna ferida e caso vai parar na polícia; vídeo

Estudante de 17 anos foi atingida no rosto durante discussão; agressora afirma que agiu em defesa própria.

Por Beatriz Silveira

08/08/2025 às 15:22

Foto: Reprodução

Notícias do Brasil – Uma briga entre duas estudantes terminou em violência grave na noite de quinta-feira (7), em uma escola estadual no Parque São Lucas, zona leste de São Paulo. Uma aluna de 17 anos foi atacada com golpes de tesoura no rosto por uma colega de 18 anos, dentro da sala de aula.

O episódio foi registrado em vídeo e mostra as duas em confronto antes da agressão. Após ser ferida, a vítima tentou conter o sangramento no banheiro da unidade, onde foi encontrada pela Polícia Militar. Ela recebeu atendimento na UPA Mooca e já está em casa.

Segundo a PM, a agressora relatou que reagiu após ter uma mesa empurrada contra ela e que já havia se desentendido com a colega dias antes, quando levou chutes no rosto. A estudante ainda afirmou que vinha sofrendo ameaças e que o caso havia sido comunicado aos gestores da escola por seus pais.

A Secretaria Estadual de Educação informou que funcionários intervieram imediatamente, acionando o SAMU, o Conselho Tutelar, a Ronda Escolar e os pais das envolvidas. A pasta confirmou que a adolescente ferida está fora de perigo.

O caso foi registrado e segue sob investigação para apurar as circunstâncias da agressão e possíveis medidas contra as estudantes.

 

