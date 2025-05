Briga por corrida termina em facadas entre motoristas de aplicativo; confira

Notícias do Brasil – Um motorista de aplicativo de 41 anos foi esfaqueado na madrugada da última quarta-feira (1º) após uma discussão motivada por disputa de corrida, em Rondonópolis, a 216 km de Cuiabá. O caso, marcado por cenas de violência e perseguição entre os envolvidos, está sendo investigado pela Polícia Civil.

De acordo com informações da Polícia Militar, a agressão aconteceu por volta das 2h30 da madrugada. A vítima estava parada em seu veículo Fiat Mobi, aguardando um casal de passageiros, quando foi surpreendida por outro motorista de aplicativo, de 50 anos, que também dirigia um Fiat Mobi branco.

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito desceu do carro armado com uma faca e acusou o colega de “furar fila” na disputa por clientes. Em seguida, desferiu diversos golpes contra o motorista. A vítima sofreu um corte profundo na mão esquerda ao tentar se defender e foi atingida por uma facada na região da costela, do lado esquerdo do corpo.

Imagens gravadas por testemunhas mostram o momento em que o agressor golpeia a vítima pela janela do carro. O vídeo circula nas redes sociais e tem gerado indignação entre motoristas de aplicativo e internautas.

Após a agressão, o suspeito fugiu do local, mas foi perseguido pela vítima, que mesmo ferida tentou seguir o carro do agressor pelas ruas próximas. Durante a perseguição, o autor do ataque jogou seu veículo contra o carro da vítima, colidindo com a lateral esquerda do automóvel. O impacto provocou danos significativos ao veículo.

Não satisfeito, o agressor desceu novamente do carro, dessa vez empunhando um facão. Ao perceber que seria atacado mais uma vez, o motorista ferido acelerou o carro e fugiu em direção à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 2h50 para atender à ocorrência na UPA, mas quando chegou ao local, a vítima já havia sido atendida e liberada. Aos policiais, ele relatou toda a sequência dos fatos, incluindo a tentativa de novo ataque com o facão.