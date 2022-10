Brinquedo parte ao meio e deixa feridos em parque de diversões

Um brinquedo conhecido popularmente como “barca” partiu ao meio durante o funcionamento e deixou, pelo menos, duas pessoas feridas em um parque de diversão montado na Avenida Raimundo Alcoforado, em Canindé, interior do Ceará, na noite deste domingo (9).

Vídeos gravados momentos após o acidente mostram a correria no local e desespero das pessoas que estavam no brinquedo. Outros visitantes do parque ajudaram a retirar os ocupantes da “barca” antes da chegada do socorro.

Continua depois da Publicidade

Conforme o Corpo de Bombeiros, uma guarnição foi acionada ao local para ajudar no socorro as vítimas. Após o acidente, os agentes realizaram uma vistoria no local e interditaram o parque por falta do alvará da corporação.

Ainda segundo os bombeiros, o responsável pelo parque deu entrada na documentação, porém o processo ainda não estava concluído, e o alvará não foi expedido.

Equipes da Polícia Militar também estiveram no local. Um homem e uma mulher foram socorridos ao Hospital São Francisco.

Continua depois da Publicidade

Fonte: G1