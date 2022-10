Bug no Instagram suspende contas de usuários nesta segunda-feira (31)

Redação AM POST

A semana não começou muito bem para o Instagram. Nesta segunda-feira (31), diversos usuários estão relatando que suas contas foram suspensas repentinamente, ao receber o aviso “Suspendemos sua conta em 31 de outubro de 2022”. A falha que impede o acesso à rede social da Meta afeta perfis do Brasil e de outros países.

Continua depois da Publicidade

Os relatos de contas do Instagram bloqueadas tiveram início na manhã de segunda-feira (31). Segundo o Down Detector, as queixas começaram a surgir por volta de 10h e continuaram em alta depois das 11h. Em geral, as reclamações nos comentários da plataforma estão relacionados à suspensão de perfis dos usuários.

O mapa de calor da plataforma também aponta queixas em várias partes do Brasil. Boa parte das reclamações se encontram em cidades mais ao sul do país, como Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP). Mas também há queixas em Brasília (DF), Fortaleza (CE), Recife (PE) e Salvador (BA).

Os relatos sobre o incidente também se concentram em outras redes sociais, como o Twitter. Por volta das 10h40, uma pessoa informou que sua conta pessoal foi suspensa repentinamente. “O Instagram bloqueando várias contas nessa segunda-feira 😩”, relatou uma usuária.

Continua depois da Publicidade

“E o Instagram que suspendeu minha conta?”, tweetou mais uma pessoa por volta de 11h14. “O Instagram desativou minha conta e eu tô?”, publicou outro usuário do Twitter às 11h23. Há também quem relate que está perdendo seguidores devido à falha.

“Que bug é esse?”, relatou mais uma pessoa pelo Twitter às 11h15. “Quase surtei achando que meu Instagram tinha sido hackeado“. “O Instagram tá bugado”, afirmou outro usuário.

Continua depois da Publicidade

Nos relatos, os usuários informaram que não fizeram publicações que violassem as diretrizes do Instagram. “Eu não postei nada de política no meu Instagram e me mandaram isso”, relatou uma pessoa ao falar sobre o aviso de bloqueio de conta da rede social. A falha também está atingindo usuários de outros países, como a Índia.

Os usuários também não conseguem recuperar a conta do Instagram desativada pelo bug. Em uma tentativa reportada no Twitter, o aplicativo da rede social de fotos e vídeos retornou uma tela preta ao iniciar o procedimento. Por ora, não há solução reconhecida para a falha que suspendeu os perfis da plataforma.