‘Cabeleireiro das noivas’, Hebert Melo morre aos 31 anos após infecção urinária

O cabeleireiro Hebert Melo morreu aos 31 anos, após ser internado para tratar uma infecção de urinária, em Goiânia. De acordo com o marido do profissional, Murilo Froes, o quadro se agravou e a infecção se espalhou para pulmões, rins e fígado. O profissional era famoso por trabalhar com noivas.

Hebert morreu na sexta-feira (18), um dia antes de completar 32 anos. A morte foi anunciada em uma publicação feita no perfil do próprio profissional em uma rede social, que tem mais de 160 mil seguidores. No post, afirmam com “extrema tristeza no coração” que “Hebert teve uma piora grande e infelizmente veio a falecer”.

Nos comentários, familiares, amigos e fãs do trabalho de Herbert lamentam a morte do “cabeleireiro das noivas goianas”. Obrigada Hebert, por toda entrega, empenho, alegria, muita alegria de sempre. Seu sorriso acolhedor, suas palavras, dedicação. Você foi incrível nesse mundo”, lamentou uma colega de trabalho.

O corpo foi sepultado no sábado (18), em Anicuns.

