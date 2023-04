Cabo morre após ser atropelado por viatura durante patrulhamento

Redação AM POST

Um cabo do Exército morreu atropelado nesta quinta-feira, 13, enquanto ajudava a estacionar viaturas do 16º Grupo de Mísseis e Foguetes, em Formosa (GO). Segundo o Comando Militar do Planalto, o acidente aconteceu “em decorrência da movimentação de viaturas.”

O cabo Dyuare Marra foi socorrido por uma equipe de saúde e levado ao Hospital Estadual de Formosa, mas não resistiu; O Comando Militar do Planalto – responsável por DF, GO e TO – informou que foi instaurada uma apuração para esclarecer as circunstâncias do caso.

No Instagram, o cabo também postava fotos participando de eventos de ciclismo e ao lado da companheira. Danielle lamentou a perda: “Pra sempre meu amor”, escreveu em uma publicação.