A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Caça A-29 Super Tucano da FAB, usado em interceptação na Amazônia, já foi adquirido por 15 países

Modelo turboélice combina baixo custo, versatilidade e armamento avançado, permitindo operações de defesa aérea e apoio a tropas em solo.

Por Fernanda Pereira

12/09/2025 às 11:22

Ver resumo

Foto: Reprodução

Notícias do Brasil – O A-29 Super Tucano, caça da Força Aérea Brasileira (FAB) usado na interceptação de um avião venezuelano carregado com drogas no dia 10 de setembro, já foi adquirido por mais de 15 países. O modelo, turboélice leve de ataque e treinamento avançado, possui velocidade máxima de 590 km/h, autonomia superior a 1.500 km em missões armadas e capacidade de transportar até 1.550 kg de armamentos distribuídos em cinco pontos externos de fixação.

PUBLICIDADE

Cada aeronave sai de fábrica equipada com duas metralhadoras calibre 12,7 mm, mas também pode carregar foguetes, bombas convencionais ou guiadas, tanques extras e mísseis ar-ar de curto alcance. Segundo a Embraer, o Super Tucano é versátil e pode atuar em interceptações de aeronaves de baixo desempenho, defesa aérea, apoio próximo a tropas em solo, treinamento de pilotos e operações integradas de fronteira. A FAB iniciou em 2025 o programa de modernização A-29M, que inclui integração com o F-39 Gripen, telas panorâmicas digitais, capacetes com visores e o sistema de comunicação criptografada Link-BR2.

O caça brasileiro é exportado em parceria com a Sierra Nevada Corporation, nos Estados Unidos, que monta unidades para exportação a países aliados, como Afeganistão, Líbano e Nigéria. Entre os compradores recentes estão Portugal, Uruguai e Panamá, demonstrando a competitividade internacional do A-29. O modelo também é equipado para operar em pistas curtas e regiões remotas, o que o torna ideal para missões na Amazônia e em outros territórios de difícil acesso.

PUBLICIDADE

Leia mais: EUA cancelam evento com a FAB e ignoram &#8216;Operação Formosa, ampliando sinais de afastamento do Brasil

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Brasil

Risco de fuga e ocultação de patrimônio justificaram prisão do “Careca do INSS”

Prisões fazem parte da Operação Sem Desconto, que investiga desvios de aposentadorias e pensões estimados em R$ 6 bilhões.

há 18 minutos

Brasil

Defesa de Bolsonaro analisa recursos após condenação de 27 anos pelo STF

Ex-presidente pode recorrer a embargos de declaração e habeas corpus, mas revisão do julgamento é pouco provável.

há 32 minutos

Manaus

Idoso é atropelado por motociclista na faixa de pedestres em Manaus

Acidente ocorreu na Avenida Brasil, próximo à Escola Estadual Júlia Bittencourt.

há 41 minutos

Amazonas

Delegacia Virtual da Mulher registra 56 atendimentos em um mês e amplia proteção no Amazonas

Ferramenta digital facilita acesso a medidas protetivas e denúncias de violência doméstica, incluindo vítimas do interior do estado.

há 47 minutos

Manaus

“Se não tiver pagamento hoje a cidade vai parar novamente”, diz representante dos rodoviários em Manaus

A ameaça de nova paralisação preocupa milhares de trabalhadores que dependem diariamente do transporte coletivo para se deslocar em Manaus.

há 1 hora