Brasil

Cadastro unificado promete agilizar buscas por desaparecidos no Brasil

Ferramenta lançada pelo Ministério da Justiça integra informações e promete ampliar as chances de localizar pessoas desaparecidas no Brasil.

Por Beatriz Silveira

31/08/2025 às 08:01

Notícias do Brasil- Há quase três décadas, a vida de Ivanise da Silva Santos foi marcada por uma dor imensurável: em dezembro de 1995, sua filha Fabiana Esperidião da Silva, então com apenas 13 anos, desapareceu a poucos metros de casa, em São Paulo (SP). Desde então, Ivanise transformou a busca pessoal em causa coletiva, criando a Associação Mães da Sé, referência nacional no apoio a familiares de desaparecidos.

Na última quarta-feira (27), em Brasília, ela recebeu uma notícia que reacende a esperança. O Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou oficialmente o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas, ferramenta que promete integrar diferentes bancos de dados para facilitar a localização de pessoas desaparecidas em todo o país. O acesso público pode ser feito pelo endereço: https://cnpd.mj.gov.br/painel-publico.

“Finalmente a gente vai poder comemorar o marco inicial de uma luta que eu carrego há quase 30 anos”, disse emocionada Ivanise, destacando que o cadastro será um suporte não apenas para famílias, mas também para os estados e seus agentes de segurança.

De acordo com o Ministério, em 2024 foram registrados 81.022 desaparecimentos no Brasil, dos quais 55.159 foram solucionados — taxa de 68%. Para ampliar esses números, o novo sistema traz duas frentes: um painel público com informações e fotos, e um banco de dados restrito aos profissionais de segurança, com detalhes mais completos para apoiar investigações.

Autoridades presentes destacaram que a integração das informações corrige uma falha histórica: a dispersão dos registros em diferentes órgãos. Para o secretário nacional de Segurança Pública, Mário Luiz Sarrubbo, a iniciativa representa um passo importante. “A sociedade brasileira e o poder público têm uma dívida com as famílias de desaparecidos. Precisamos conscientizar todos os setores sobre essa realidade.”

