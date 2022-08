Cadeirante preso por roubo denuncia tortura em presídio e pede indenização: “Comido por bactérias”

Um homem cadeirante, de 33 anos, denuncia uma série de maus-tratos que sofreu durante o período em que esteve detido no Paraná. Por dois meses, Daniel* foi submetido a condições insalubres sem atendimento médico adequado no Complexo Médico Penal (CMP). Foi comido vivo por bactérias. Passou fome e sede. Ficou dias em meio a fezes e urina, sem ser cuidado. Desenvolveu uma infecção grave que o deixou próximo à morte. As imagens são assustadoras.

As situações humilhantes fizeram com que ele entrasse com uma ação no Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR). Daniel pede R$ 243,3 mil em razão de danos morais, estéticos e materias que alega ter sofrido.

“Esta pessoa, este ser humano, passou fome, sede, dias em meio a suas necessidades, sofreu a humilhação de ter que se arrastar pela cela em busca de ajuda, ajuda esta que era dada, de forma incapacitada, pelos próprios companheiros”, detalham os advogados Jefferson Silva e Rafael Boaretto Höschele, que representam a vítima, na petição inicial.

No documento, eles contam que Daniel “sentiu seu corpo ser comido de dentro para fora, viu seu corpo se degenerar, com o passar dos dias, semanas, meses”. Também apontam que o preso passou noites em claro e deixou de tomar remédios que não eram administrados.

“O sentimento de queimação e dor a cada momento que urinava, uma infecção que alcançava suas partes íntimas, o medo de perdê-las. Sonda não trocada, anemia que o enfraquecia, vida que se esvaía. Desespero, terror, impactos psicológicos que sente até o dia de hoje, cicatrizes que para sempre o lembrarão dos dias de tortura suportados no Complexo Médico Penal do Paraná”, acrescentam os advogados.

Daniel envolveu-se em um roubo em outubro de 2016. Durante o crime, ele acabou atingido por uma bala em meio a um tiroteio, que o deixou paraplégico. O homem foi hospitalizado e encaminhado ao sistema prisional do estado.

Por conta da condição de saúde, que demanda acompanhamento, ele teve que ser encaminhado ao Complexo Médico Penal do Paraná (o mesmo que receberia o policial penal federal Jorge Guaranho, acusado de matar o petista Marcelo Arruda, em Foz do Iguaçu), onde denuncia ter sido vítima de vários tipos de abuso.

*Com informações do Metrópoles