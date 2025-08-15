Caixa encerra pagamento do abono salarial para trabalhadores nascidos em novembro e dezembro

Notícias do Brasil – A Caixa Econômica Federal inicia, nesta sexta-feira (15), o pagamento do abono salarial do PIS referente ao ano-base 2023 para trabalhadores nascidos em novembro e dezembro. A liberação conclui o calendário anual do benefício, que, nesta etapa, deve contemplar cerca de 3,6 milhões de pessoas, totalizando R$ 4,24 bilhões.

PUBLICIDADE

O abono é destinado a empregados com carteira assinada que receberam, em média, até dois salários mínimos mensais, inscritos no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e com registro formal de, no mínimo, 30 dias trabalhados no período de referência. O valor varia conforme o tempo de serviço em 2023, chegando ao teto de R$ 1.518 para quem trabalhou o ano completo.

Leia mais: PF mira funcionários e ex-funcionários da Caixa em nova operação

PUBLICIDADE

Os pagamentos são feitos automaticamente para correntistas e poupadores da Caixa (PIS) e do Banco do Brasil (Pasep). Quem não possui conta nos bancos pode acessar o valor por meio da poupança social digital, movimentada pelo aplicativo Caixa Tem, ou realizar o saque presencialmente, seguindo as orientações e prazos estabelecidos.

No total, em 2025, serão pagos R$ 30,7 bilhões em abonos salariais para 25,8 milhões de trabalhadores em todo o país. O prazo final para resgate é 29 de dezembro; após essa data, só será possível receber mediante convocação especial do Ministério do Trabalho.