Caixa inicia pagamento de julho do Bolsa Família para mais de 19 milhões de famílias

Notícias do Brasil – A Caixa Econômica Federal começou nesta sexta-feira (18) o pagamento da parcela de julho do Bolsa Família. Os primeiros a receber são os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) terminado em 1. Ao todo, aproximadamente 19,6 milhões de famílias estão incluídas no repasse deste mês.

Famílias residentes em municípios em situação de emergência ou calamidade pública – localizados em estados como Alagoas, Amazonas, Paraná, Rio Grande do Sul, Roraima e São Paulo – receberão o benefício de forma antecipada, na próxima segunda-feira (21), independentemente do número final do NIS.

O valor base do Bolsa Família segue sendo de R$ 600, mas pode ser acrescido de três adicionais cumulativos:

R$ 150 por criança de até 6 anos; R$ 50 para famílias com gestantes ou filhos entre 7 e 18 anos; Seis parcelas de R$ 50 para mães de bebês com até seis meses de idade, garantindo alimentação adequada aos recém-nascidos.

As famílias podem verificar o valor das parcelas, o calendário de pagamentos e outros detalhes pelo aplicativo Caixa Tem.

Regra de proteção e mudanças recentes

Cerca de 3 milhões de famílias ainda estão sob a chamada regra de proteção, implementada em junho de 2023. Ela garante o pagamento de 50% do valor do benefício por até dois anos para famílias que aumentarem a renda com trabalho formal, desde que cada membro da casa não ultrapasse o limite de meio salário mínimo.

Contudo, o governo alterou essa regra em junho deste ano, reduzindo o prazo para apenas um ano para quem começar a receber a proteção a partir daquela data. Famílias que já estavam enquadradas anteriormente seguem com o direito de dois anos.

Desde a promulgação da Lei 14.601/2023, o Bolsa Família também não sofre mais descontos do Seguro Defeso, destinado a pescadores artesanais que não podem atuar durante o período de reprodução dos peixes (piracema).

Auxílio Gás volta apenas em agosto

Neste mês de julho, não haverá pagamento do Auxílio Gás, que é realizado a cada dois meses para famílias cadastradas no CadÚnico e com pelo menos um integrante recebendo o Benefício de Prestação Continuada (BPC). O próximo repasse será feito em agosto.

Mulheres responsáveis pela família e vítimas de violência doméstica têm prioridade no recebimento do Auxílio Gás, conforme prevê a legislação do programa.