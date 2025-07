Caixa paga nova parcela do Bolsa Família para NIS final 3

Notícias do Brasil – A Caixa Econômica Federal realiza nesta terça-feira (22) o pagamento da parcela de julho do Bolsa Família aos beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) final 3. O valor mínimo segue em R$ 600, mas com os adicionais, a média do benefício pago neste mês chega a R$ 671,52, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.

Ao todo, o programa de transferência de renda do governo federal deve atingir 19,6 milhões de famílias, com um investimento estimado em R$ 13,16 bilhões.

PUBLICIDADE

Adicionais por perfil familiar

Além do valor mínimo, o Bolsa Família contempla pagamentos extras, como:

R$ 150 por criança de até 6 anos; R$ 50 para gestantes e nutrizes (mães que amamentam); R$ 50 por filho entre 7 e 18 anos; R$ 50, por seis meses, para mães de bebês com até 6 meses, garantindo alimentação adequada. Pagamentos antecipados

PUBLICIDADE

Famílias de 516 municípios receberam os valores no dia 18 de julho, independentemente do número do NIS. A antecipação valeu para todos os 497 municípios do Rio Grande do Sul, além de cidades de Alagoas, Amazonas, Paraná, Roraima e São Paulo (Diadema), por situações de emergência como chuvas, estiagens ou presença de povos indígenas vulneráveis.

Regra de proteção e Auxílio Gás

PUBLICIDADE

Cerca de 2,68 milhões de famílias estão cobertas pela regra de proteção, que permite o recebimento de 50% do valor do Bolsa Família por até dois anos, mesmo após melhora na renda. Desde junho, porém, esse prazo passou a ser de um ano para novos beneficiários.

Já o Auxílio Gás, pago a cada dois meses, não será depositado neste mês. O benefício será retomado em agosto, conforme o calendário bimestral.

PUBLICIDADE

Informações detalhadas sobre o valor, datas e composição das parcelas podem ser consultadas pelo aplicativo Caixa Tem.