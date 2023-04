Caixas de carne desabam e matam funcionário em câmara frigorífera

Redação AM POST

Na madrugada dessa segunda-feira, 24, um funcionário de um frigorífico, ainda não identificado, morreu após dezenas de caixas de carne desabarem sobre ele dentro de uma câmara fria. O acidente fatal aconteceu em Bauru, São Paulo.

De acordo com informações do recursos humanos da empresa, a porta da câmara fria estava obstruída com vários pacotes de carne, cada uma com 30 quilos, que desabaram de uma altura de sete metros. O funcionário ficou preso em meio às caixas e não resistiu aos ferimentos.

A empresa disse que está empenhada em prestar todo apoio necessário aos familiares do colaborador e suporte para as investigações e autoridades. O Corpo de Bombeiros foi acionado para ajudar no resgate do corpo.