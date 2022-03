“Cala a boca, bota tua toga e não enche o saco”, diz Bolsonaro em indireta ao STF

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O presidente Jair Bolsonaro fez um duro discurso nesta quinta-feira (31) e mandou recados ao Supremo Tribunal Federal (STF), especialmente ao ministro Alexandre de Moraes, durante a cerimônia de saída de nove ministros do governo no Palácio do Planalto. Bolsonaro disse que “alguns poucos” atrapalham o Brasil e mandou integrantes do STF calarem a boca e não encherem “o saco dos outros”.

– Nós, aqui, temos tudo para sermos uma grande nação, para sermos exemplo para o mundo. O que que falta? Que alguns poucos não nos atrapalhem. Se não tem ideias, cale a boca! Bota a tua toga e fica aí, sem encher o saco dos outros! Como atrapalham o Brasil! – destacou.

As declarações ocorrem após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar que o deputado federal Daniel Silveira (União Brasil-RJ) volte a usar tornozeleira eletrônica. O parlamentar se recusou a cumprir a ordem, mas após Moraes bloquear os bens de Silveira e determinar uma multa, o deputado aceitou.

Em outro momento do discurso, Bolsonaro também falou de um ministro que “não tem o que fazer” e que deve ser um “desocupado” já que o processo todo tempo. O presidente ainda citou “poucos inimigos habitam essa região dos Três Poderes”.

– Esses poucos podem muito; mas, não podem tudo. Não sou mais forte ou machão que ninguém – ressaltou.

Bolsonaro diz para ministros do STF calarem a boca. "Bota a tua toga e fica aí sem encher o saco dos outros". Cerimônia no Palácio do Planalto na manhã desta quinta-feira (31) teve a presença do deputado Daniel Silveira.

*Com informações do Pleno.News