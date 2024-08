Calor extremo no começo de agosto poderá atingir até 40°C

No meio do inverno, o início de agosto promete dias de forte a extremo calor em várias regiões do Brasil, incluindo os estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A previsão é da MetSul Meteorologia, que indica temperaturas elevadas e predominância de uma massa de ar quente sobre grande parte do país.

Previsão de Calor Intenso no Centro-Oeste

Segundo a MetSul, as temperaturas no Centro-Oeste serão especialmente altas. Cidades como Cuiabá, no Mato Grosso, e Corumbá, no Mato Grosso do Sul, podem esperar vários dias com máximas perto ou acima dos 40°C. Este calor extremo é resultado de uma massa de ar quente que domina a região, mantendo as temperaturas elevadas principalmente durante a tarde.

Calor na Região Sudeste

No Sudeste, apesar da recente influência de uma massa de ar frio, o ar quente começa a predominar. Em São Paulo, as temperaturas devem subir significativamente. A previsão indica que os primeiros dias de agosto serão mais quentes no oeste e norte do estado, com máximas variando entre 31°C e 34°C. No sul e leste paulista, o calor deve se intensificar a partir de domingo, dia 4, podendo atingir marcas acima de 30°C em áreas do litoral.

No Rio de Janeiro, as máximas também devem ultrapassar os 30°C no fim de semana, podendo chegar a 35°C entre os dias 5 e 8 de agosto.

Previsão do Tempo em Manaus

Em Manaus, a previsão também indica dias de intenso calor no início de agosto. Veja a previsão detalhada:

Sexta-feira : máxima de 36°C, mínima de 26°C

: máxima de 36°C, mínima de 26°C Sábado : máxima de 35°C, mínima de 26°C

: máxima de 35°C, mínima de 26°C Domingo : máxima de 35°C, mínima de 26°C

: máxima de 35°C, mínima de 26°C Segunda-feira : máxima de 36°C, mínima de 26°C

: máxima de 36°C, mínima de 26°C Terça-feira : máxima de 37°C, mínima de 27°C

: máxima de 37°C, mínima de 27°C Quarta-feira : máxima de 39°C, mínima de 24°C

: máxima de 39°C, mínima de 24°C Quinta-feira : máxima de 39°C, mínima de 24°C

: máxima de 39°C, mínima de 24°C Sexta-feira: máxima de 39°C, mínima de 24°C

Dias Quentes no Sul do Brasil

No Rio Grande do Sul, as temperaturas máximas, que geralmente ficam em torno de 10°C nesta época do ano, estão previstas para ultrapassar os 30°C, especialmente no oeste do estado. A partir de quinta-feira, o calor começará a aumentar, com tardes muito quentes.

Risco de Queimadas no Pantanal

A MetSul alerta para o risco aumentado de queimadas no Pantanal devido ao tempo seco e quente. Após uma diminuição nos focos de incêndio em meados de julho, as queimadas voltaram a crescer no final do mês e devem continuar se espalhando nos primeiros dias de agosto.

O início de agosto será marcado por temperaturas elevadas em várias regiões do Brasil, trazendo desconforto e riscos como queimadas. Ficar atento às previsões e tomar medidas para se proteger do calor é essencial para enfrentar este período.