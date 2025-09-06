A notícia que atravessa o Brasil!

Câmara aprova mudanças no Imposto de Renda para quem ganha até R$ 7.350

A medida representa uma expansão em relação à faixa prevista inicialmente, que alcançava apenas salários de até R$ 5 mil.

Por Jonas Souza

06/09/2025 às 08:51

Notícias do Brasil   – A Câmara dos Deputados aprovou, nesta sexta-feira (5), alterações no Imposto de Renda que ampliam o número de beneficiados com redução parcial ou até isenção do tributo. Pela proposta, contribuintes com rendimentos mensais de até R$ 7.350 poderão ser contemplados.

A medida representa uma expansão em relação à faixa prevista inicialmente, que alcançava apenas salários de até R$ 5 mil. Com isso, milhões de trabalhadores poderão sentir um alívio maior no bolso.

Neutralidade fiscal garantida

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), defendeu a mudança afirmando que a ampliação foi possível graças ao excedente de arrecadação, o que, segundo ele, garante neutralidade fiscal.

“Esse ajuste não trará impacto adicional aos cofres públicos. O aumento de arrecadação permite que a medida seja estendida sem comprometer o equilíbrio fiscal do país”, destacou Lira.

Próximos passos

O texto ainda precisa ser analisado em plenário, com expectativa de votação ainda neste mês. Caso aprovado, o projeto seguirá para o Senado antes de entrar em vigor.

A proposta integra a agenda econômica do Congresso para 2025 e é vista como uma das principais medidas voltadas ao poder de compra da população e à simplificação tributária.

