Câmara aprova urgência de projeto que permite suspensão imediata de deputados em atos de motim

Notícias do Brasil – A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (19.ago.2025) o regime de urgência para o projeto de resolução 63/2025, de autoria da Mesa Diretora, que altera o regimento interno da Casa e cria a possibilidade de suspensão imediata do mandato de parlamentares que tumultuarem as sessões do plenário.

PUBLICIDADE

O texto dá ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), a prerrogativa de aplicar a punição automaticamente a quem “impedir ou obstaculizar, por ação física ou por qualquer outro meio” o andamento das atividades legislativas. A suspensão poderá ter duração de até seis meses e, posteriormente, o caso seguirá para análise do Conselho de Ética, instância responsável por decidir se haverá novas penalidades por quebra de decoro parlamentar.

Leia mais: Deputado Marcos Pollon alega autismo para justificar permanência em cadeira de Hugo Motta durante motim na Câmara

PUBLICIDADE

A votação da urgência ocorreu em meio ao clima de tensão provocado pelo episódio de 5 e 6 de agosto, quando deputados da oposição ocuparam a Mesa Diretora e bloquearam votações por mais de 30 horas. Hoje, o regimento não prevê suspensão imediata e a Mesa precisa acionar o Conselho de Ética, que decide em prazos mais longos.

Com a aprovação da urgência, a proposta poderá ser votada diretamente em plenário, sem tramitação nas comissões, acelerando a possibilidade de mudanças nas regras disciplinares da Casa.