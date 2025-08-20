A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Câmara aprova urgência de projeto que permite suspensão imediata de deputados em atos de motim

Medida concede ao presidente Hugo Motta poder de afastar parlamentares por até seis meses antes de análise no Conselho de Ética.

Por Fernanda Pereira

20/08/2025 às 06:31 - Atualizado em 20/08/2025 às 06:35

Ver resumo
ocupação plenário Câmara PL Valdemar Costa Neto

Foto: reprodução

Notícias do Brasil – A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (19.ago.2025) o regime de urgência para o projeto de resolução 63/2025, de autoria da Mesa Diretora, que altera o regimento interno da Casa e cria a possibilidade de suspensão imediata do mandato de parlamentares que tumultuarem as sessões do plenário.

PUBLICIDADE

O texto dá ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), a prerrogativa de aplicar a punição automaticamente a quem “impedir ou obstaculizar, por ação física ou por qualquer outro meio” o andamento das atividades legislativas. A suspensão poderá ter duração de até seis meses e, posteriormente, o caso seguirá para análise do Conselho de Ética, instância responsável por decidir se haverá novas penalidades por quebra de decoro parlamentar.

Leia mais: Deputado Marcos Pollon alega autismo para justificar permanência em cadeira de Hugo Motta durante motim na Câmara

PUBLICIDADE

A votação da urgência ocorreu em meio ao clima de tensão provocado pelo episódio de 5 e 6 de agosto, quando deputados da oposição ocuparam a Mesa Diretora e bloquearam votações por mais de 30 horas. Hoje, o regimento não prevê suspensão imediata e a Mesa precisa acionar o Conselho de Ética, que decide em prazos mais longos.

Com a aprovação da urgência, a proposta poderá ser votada diretamente em plenário, sem tramitação nas comissões, acelerando a possibilidade de mudanças nas regras disciplinares da Casa.

 

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Brasil

Justiça condena influenciadoras por oferecer bananas a crianças negras em vídeo

Mãe e filha receberam pena de 12 anos de prisão e indenização de R$ 20 mil para cada vítima; decisão ainda cabe recurso.

há 6 minutos

Esporte

Libertadores: São Paulo vence Atlético nos pênaltis e está nas quartas

Fortaleza cai para Vélez Sarsfield e se despede da competição.

há 53 minutos

Brasil

Caixa paga beneficiários do Bolsa Família com NIS de final 3

Com adicionais, valor médio do benefício está em R$ 671,54.

há 1 hora

Esporte

Presidente da CBF anuncia impedimento semiautomático no futebol brasileiro a partir de 2026

Novidade tecnológica promete reduzir erros de arbitragem.

há 1 hora

Manaus

Prefeito David Almeida reafirma cooperação com as Forças Armadas durante troca de comando do CMA

Prefeito destaca importância da parceria entre Prefeitura e Exército em áreas como infraestrutura, defesa civil, saúde e proteção ambiental na região amazônica.

há 2 horas