Brasil

Câmara começa a analisar isenção de IR quem ganha até R$ 5 mil

Projeto prevê desconto mensal de R$ 312,89 para zerar o imposto até R$ 5 mil e de R$ 978,62 para a faixa até R$ 7.350.

Por Beatriz Silveira

01/10/2025 às 20:44

Notícias do Brasil – A Câmara dos Deputados iniciou há pouco a discussão do PL 1.087/2025, que prevê isenção de Imposto de Renda (IR) para pessoas físicas com renda mensal de até R$ 5 mil e desconto para quem recebe até R$ 7.350. A previsão é de votação ainda na noite desta quarta-feira (1º). A proposta foi encaminhada pelo governo federal e, se aprovada na Câmara, seguirá para o Senado antes de eventual sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A redução do IR foi promessa de campanha de Lula em 2022. Enviado em março, o texto já passou por uma comissão especial. Hoje, são isentas as pessoas que ganham até R$ 3.036. Pelo projeto, em 2026 quem recebe até R$ 5 mil terá desconto mensal de até R$ 312,89, de modo que o imposto devido seja zero. Para a faixa de R$ 5.000,01 a R$ 7.350,00, o desconto previsto é de R$ 978,62. Segundo o governo, a isenção deve alcançar mais de 26,6 milhões de contribuintes em 2026.

Para compensar o custo estimado de R$ 25,8 bilhões da isenção até R$ 5 mil, o projeto cria tributação sobre rendimentos acima de R$ 600 mil ao ano, com alíquota progressiva de até 10%. A alíquota máxima incidirá para quem recebe a partir de R$ 1,2 milhão por ano e não será aplicada a quem já paga a alíquota máxima do IR (27,5%). O relator, deputado Arthur Lira (PP-AL), estima sobra de R$ 12,7 bilhões até 2027; em seu parecer, os recursos compensam a redução da alíquota da CBS prevista na reforma tributária.

