Brasil

Câmara define relator em processo que pode levar à cassação de Eduardo Bolsonaro

Deputado Delegado Marcelo Freitas foi escolhido para conduzir ação no Conselho de Ética contra o filho do ex-presidente.

Por Fernanda Pereira

26/09/2025 às 08:23 - Atualizado em 26/09/2025 às 09:57

Foto: Câmara dos deputados

Notícias do Brasil – O presidente do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, Fabio Schiochet (União Brasil-SC), designou nesta sexta-feira (26/9) o deputado Delegado Marcelo Freitas (União Brasil-AP) como relator do processo disciplinar que pode resultar na cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro (PL-SP). A decisão foi anunciada em entrevista ao programa Acorda, Metrópoles.

A ação contra Eduardo foi instaurada na terça-feira (23/9), a partir de uma queixa apresentada pelo PT, que acusa o parlamentar de atuar “contra os fundamentos da República”. Segundo a legenda, ele teria se valido da imunidade parlamentar para atacar autoridades e a ordem institucional.

Na escolha da relatoria, além de Freitas, estavam na lista tríplice os deputados Duda Salabert (PDT-MG) e Paulo Lemos (PSol-AP). Coube ao presidente do colegiado a decisão final.

O processo segue a tramitação prevista pelo regimento do Conselho de Ética, com fases que garantem espaço para a defesa do parlamentar. No parecer final, o relator poderá recomendar desde uma simples censura até a cassação do mandato.

Eduardo Bolsonaro, que está autoexilado nos Estados Unidos desde março, foi recentemente indicado por aliados do pai ao cargo de líder da minoria na Câmara. O presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), entretanto, rejeitou o pedido nesta semana.

