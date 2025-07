Câmara pagou mais de R$ 807 mil a funcionária fantasma ligada ao gabinete de Hugo Motta

Notícias do Brasil – A Câmara dos Deputados desembolsou R$ 807,5 mil em salários para Gabriela Batista Pagidis, fisioterapeuta de 30 anos que está lotada no gabinete do deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), mas que não cumpre expediente na Casa Legislativa. Ela é apontada como funcionária fantasma desde sua nomeação, em 1º de junho de 2017.

Gabriela foi nomeada como secretária parlamentar e, ao longo dos últimos oito anos, teve remuneração variando entre R$ 1.550,66 e R$ 16.714,06 mensais. No entanto, conforme apuração jornalística, a servidora atua em clínicas de fisioterapia em Brasília e não comparece à Câmara. Na última segunda-feira (14/7), a reportagem flagrou Gabriela batendo ponto às 10h30 no Instituto Costa Saúde, onde orientou pacientes sobre agendamentos.

Além do Instituto Costa Saúde, onde trabalha às segundas e quartas-feiras, Gabriela também atende no Centro Clínico Bandeirantes, às terças e quintas à tarde. Na sexta-feira anterior, ela foi vista indo à academia por volta das 11h e, à tarde, visitou o Zoológico de Brasília — tudo em horário que deveria estar à disposição do gabinete parlamentar.

A trajetória de Gabriela como funcionária pública começou ainda em 2014, quando foi nomeada secretária parlamentar no gabinete do então deputado Wilson Filho, hoje secretário de Educação da Paraíba e aliado de Hugo Motta. Somando os salários recebidos nos dois gabinetes, o valor pago à servidora fantasma ultrapassa R$ 890,5 mil.

Gabriela cursou fisioterapia em período integral na Universidade de Brasília (UnB) entre 2014 e 2019, o que inviabilizaria o desempenho simultâneo da função de secretária parlamentar. Além da graduação, realizou duas pós-graduações: em fisioterapia cardiorrespiratória (UnB) e fisioterapia pélvica (UniCEUB).

Outros casos semelhantes também envolvem pessoas ligadas a Hugo Motta. Louise Lacerda, estudante de medicina em tempo integral em João Pessoa (PB), e Monique Magno, assistente social da prefeitura da capital paraibana, são listadas como integrantes do gabinete do deputado.

Em nota, a assessoria de Hugo Motta declarou que o parlamentar “preza pelo cumprimento rigoroso das obrigações dos funcionários de seu gabinete, incluindo os que atuam de forma remota e são dispensados do ponto dentro das regras estabelecidas pela Câmara”.