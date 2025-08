Câmara vai ouvir ex-secretário de Trump sobre possível interferência dos EUA nas eleições de 2022 no Brasil

Notícias do Brasil – A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (Creden) da Câmara dos Deputados irá ouvir, nesta quarta-feira (5), o ex-funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Mike Benz, sobre possíveis interferências do governo norte-americano nas eleições brasileiras de 2022.

PUBLICIDADE

Leia mais: Seduc convoca 61 aprovados do PSS para atuar no interior e em áreas indígenas do Amazonas

O anúncio foi feito pelo presidente da comissão, deputado Filipe Barros (PL), que confirmou a presença de Benz em audiência para tratar do tema. O ex-secretário integrou o Departamento de Estado durante o primeiro mandato do ex-presidente dos EUA, Donald Trump.

PUBLICIDADE

Segundo Mike Benz, a interferência teria ocorrido por meio da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), com o objetivo de impedir a reeleição do então presidente Jair Bolsonaro (PL), atualmente julgado por tentativa de golpe de Estado.

As declarações de Benz coincidem com críticas do atual presidente dos Estados Unidos e do bilionário Elon Musk, que vêm acusando a USAID de atuar com viés político. Musk chegou a chamar os integrantes da agência de “radicais loucos de esquerda”, e a administração Trump optou por encerrar suas operações.

Embora Benz tenha feito declarações contundentes sobre a atuação da USAID no Brasil, ele ainda não apresentou provas concretas que sustentem a suposta interferência estrangeira nas eleições presidenciais brasileiras.