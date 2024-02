Camarote da Sapucaí é flagrado preparando alimentos no banheiro

Durante o primeiro dia de desfile do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro, realizado neste domingo (11) no Sambódromo, policiais civis da 6ª Delegacia de Polícia (Cidade Nova) realizaram a prisão em flagrante de duas pessoas por crime contra as relações de consumo. As detenções ocorreram no Setor 13 da Marquês de Sapucaí, onde um buffet e um camarote foram alvo da ação policial.

De acordo com as informações divulgadas, a operação foi desencadeada após uma fiscalização conjunta envolvendo a Polícia Civil, o Ministério Público e o Instituto Municipal de Vigilância Sanitária (Ivisa-Rio). Durante a inspeção, foi constatado que os alimentos fornecidos pelo buffet estavam sendo preparados e armazenados em condições inadequadas, dentro de um banheiro do camarote.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Como resultado da operação, aproximadamente 500 quilos de alimentos impróprios para o consumo foram descartados. Além disso, outros camarotes também foram alvo da fiscalização, demonstrando o compromisso das autoridades em garantir a segurança alimentar dos foliões que frequentam o Sambódromo durante o Carnaval carioca.

O primeiro dia de desfiles do Grupo Especial contou com a apresentação de seis escolas de samba, marcando o início das festividades carnavalescas na cidade do Rio de Janeiro. A ação da Polícia Civil destaca a importância da fiscalização e do cumprimento das normas de higiene e segurança alimentar durante eventos de grande porte como o Carnaval.