Câmeras mostram momento em que cantor Hungria compra bebida possivelmente adulterada

Notícias do Brasil – O cantor Hungria foi internado nesta quinta-feira (2/10) em um hospital do Distrito Federal com suspeita de intoxicação por metanol. A confirmação da substância ainda depende de exames laboratoriais. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o artista aparece comprando bebidas em uma distribuidora de Vicente Pires, na noite de quarta-feira (1º/10).

Nas gravações, Hungria chega de carro por volta das 22h50, tira fotos com fãs e, em seguida, paga no balcão por energéticos e uma garrafa de vodca. Horas depois, passou mal após consumir a bebida na casa de um amigo, também em Vicente Pires. Segundo a assessoria, ele foi o único a ingerir a vodca suspeita. De acordo com o boletim médico, apresentou dor de cabeça, náusea, vômitos, visão turva e acidose metabólica, quadro compatível com intoxicação por metanol.

Ainda na tarde de quarta, a Vigilância Sanitária e a Polícia Civil interditaram a distribuidora onde o cantor esteve. Agentes recolheram garrafas do local e instalaram uma placa de interdição. Bebidas também foram apreendidas em um supermercado de Águas Claras, onde Hungria teria feito outra compra. A distribuidora Amsterdan, alvo da operação, negou irregularidades e afirmou, em nota, que todos os produtos têm certificado de origem e nota fiscal; classificou a interdição como medida cautelar e disse estar à disposição das autoridades.

O caso é acompanhado pela Divisão de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM), que recolheu lotes para análise pericial. Até esta quinta-feira, não havia registro oficial de intoxicação por metanol no Distrito Federal; se confirmado, o de Hungria será o primeiro. O cantor foi transferido para a UTI no início da tarde para hemodiálise preventiva. Em nota no Instagram, a equipe informou que ele permanece em acompanhamento e está fora de risco iminente.