A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Câmeras mostram momento em que cantor Hungria compra bebida possivelmente adulterada

Rapper comprou energéticos e vodca em Vicente Pires.

Por Beatriz Silveira

02/10/2025 às 20:15

Ver resumo

Notícias do Brasil – O cantor Hungria foi internado nesta quinta-feira (2/10) em um hospital do Distrito Federal com suspeita de intoxicação por metanol. A confirmação da substância ainda depende de exames laboratoriais. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o artista aparece comprando bebidas em uma distribuidora de Vicente Pires, na noite de quarta-feira (1º/10).

PUBLICIDADE

Nas gravações, Hungria chega de carro por volta das 22h50, tira fotos com fãs e, em seguida, paga no balcão por energéticos e uma garrafa de vodca. Horas depois, passou mal após consumir a bebida na casa de um amigo, também em Vicente Pires. Segundo a assessoria, ele foi o único a ingerir a vodca suspeita. De acordo com o boletim médico, apresentou dor de cabeça, náusea, vômitos, visão turva e acidose metabólica, quadro compatível com intoxicação por metanol.

Leia também: Veja como está a onça-pintada resgatada com ferimentos no Rio Negro em Manaus

PUBLICIDADE

Ainda na tarde de quarta, a Vigilância Sanitária e a Polícia Civil interditaram a distribuidora onde o cantor esteve. Agentes recolheram garrafas do local e instalaram uma placa de interdição. Bebidas também foram apreendidas em um supermercado de Águas Claras, onde Hungria teria feito outra compra. A distribuidora Amsterdan, alvo da operação, negou irregularidades e afirmou, em nota, que todos os produtos têm certificado de origem e nota fiscal; classificou a interdição como medida cautelar e disse estar à disposição das autoridades.

O caso é acompanhado pela Divisão de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM), que recolheu lotes para análise pericial. Até esta quinta-feira, não havia registro oficial de intoxicação por metanol no Distrito Federal; se confirmado, o de Hungria será o primeiro. O cantor foi transferido para a UTI no início da tarde para hemodiálise preventiva. Em nota no Instagram, a equipe informou que ele permanece em acompanhamento e está fora de risco iminente.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Pará

MPF alerta para risco de colapso na saúde de Belém durante a COP30 e cobra medidas emergenciais

De acordo com a recomendação enviada a órgãos federais, a rede de urgência e emergência de Belém já apresenta sinais graves.

há 12 minutos

Brasil

Moraes envia à PGR pedido de prisão preventiva de Eduardo Bolsonaro feito por parlamentares

Os parlamentares solicitaram ainda o bloqueio imediato do pagamento de subsídios, verbas indenizatórias e cota parlamentar.

há 46 minutos

Polícia

Falsa assistente social tenta fazer empréstimo de R$ 93 mil em nome de idoso e é presa em Manaus

Vítima desconfiou, conferiu o gov.br e bloqueou o crédito; suspeita voltou para “atualizar” cadastro e foi presa em flagrante.

há 46 minutos

Amazonas

MP-AM investiga maus-tratos e possível uso indevido da aposentadoria de idosa de 108 anos em Itacoatiara

Segundo a curadora, a idosa não estaria recebendo os cuidados adequados por parte dos filhos.

há 1 hora

Brasil

Ministro da Saúde confirma 59 ocorrências de intoxicação por metanol no Brasil

Ministério mobiliza 604 farmácias, aciona a Anvisa e aguarda confirmações laboratoriais enquanto monitora o caso investigado no DF.

há 1 hora