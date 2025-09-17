Câmeras segurança flagram homem sendo morto a tiros em padaria

Notícias do Brasil – Um homem de 26 anos foi assassinado a tiros dentro de uma padaria no Setor de Chácaras Anhanguera, em Valparaíso de Goiás, região do Entorno do Distrito Federal. O crime aconteceu na última quinta-feira (11/9) e foi registrado por câmeras de segurança do local.

A vítima, identificada como Carlos Eduardo da Silva, estava no estabelecimento quando dois homens chegaram em uma motocicleta. O passageiro, usando capacete, desceu do veículo e entrou no comércio. Assim que localizou o rival, sacou a arma e disparou várias vezes, sem se preocupar com a presença de outros clientes.

Carlos tentou correr para fora da padaria, mas foi alcançado na calçada, onde caiu e continuou sendo alvejado. Após a execução, o atirador fugiu na mesma moto em que havia chegado.

Segundo testemunhas, pelo menos cinco disparos atingiram a vítima. A Polícia Civil de Goiás investiga o caso e apura a motivação do homicídio.