A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Câmeras segurança flagram homem sendo morto a tiros em padaria

Atirador de capacete perseguiu a vítima até a calçada.

Por Beatriz Silveira

17/09/2025 às 20:19

Ver resumo

Foto: Reprodução

Notícias do Brasil – Um homem de 26 anos foi assassinado a tiros dentro de uma padaria no Setor de Chácaras Anhanguera, em Valparaíso de Goiás, região do Entorno do Distrito Federal. O crime aconteceu na última quinta-feira (11/9) e foi registrado por câmeras de segurança do local.

PUBLICIDADE

A vítima, identificada como Carlos Eduardo da Silva, estava no estabelecimento quando dois homens chegaram em uma motocicleta. O passageiro, usando capacete, desceu do veículo e entrou no comércio. Assim que localizou o rival, sacou a arma e disparou várias vezes, sem se preocupar com a presença de outros clientes.

Leia mais: Familiares buscam informações de três pessoas que desapareceram em Manaus

PUBLICIDADE

Carlos tentou correr para fora da padaria, mas foi alcançado na calçada, onde caiu e continuou sendo alvejado. Após a execução, o atirador fugiu na mesma moto em que havia chegado.

Segundo testemunhas, pelo menos cinco disparos atingiram a vítima. A Polícia Civil de Goiás investiga o caso e apura a motivação do homicídio.

 

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Brasil

Lula diz que vetará anistia a Bolsonaro se Congresso aprovar

Apesar da posição firme, Lula frisou que o tema é de competência do Legislativo.

há 9 minutos

Brasil

Casal é encontrado morto em banheira de quarto de motel

O caso foi registrado como morte suspeita e morte súbita.

há 18 minutos

Política

Deputados votarão urgência do PL da Anistia nesta quarta, confirma Hugo Motta

Com a aprovação da urgência, a proposta poderá ser levada diretamente ao plenário da Câmara, sem necessidade de tramitar antes pelas comissões temáticas.

há 30 minutos

Amazonas

Familiares buscam informações de três pessoas que desapareceram em Manaus

As informações podem ser repassadas pelos números (92) 3667-7713, da Deops; ou 181, da SSP-AM.

há 41 minutos

Amazonas

Wilson Lima defende energia contínua para comunidades isoladas do Amazonas em congresso da Aneel

O governador também citou a inauguração, em julho de 2025, da primeira usina a gás natural do Norte do Brasil para operações portuárias.

há 1 hora