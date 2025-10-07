“Caminhada pela Anistia” reúne apoiadores de Bolsonaro em Brasília e reforça pressão por perdão aos condenados de 8 de janeiro

Notícias do Brasil – Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro realizaram, nesta terça-feira (7/10), a “Caminhada pela Anistia”, em Brasília (DF), pedindo perdão aos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos Três Poderes foram invadidas e depredadas.

PUBLICIDADE

Leia mais: Prefeito de Fonte Boa é alvo de denúncia do MP e pode ter bens bloqueados por descumprir decisão judicial

O ato teve concentração no Complexo Cultural da República e seguiu em direção à alameda José Sarney, próxima ao Congresso Nacional. A manifestação foi organizada pelo pastor Silas Malafaia e contou com a presença de figuras próximas ao ex-presidente, como a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e os deputados Capitão Alberto Neto (PL-AM), Nikolas Ferreira (PL-MG), Hélio Lopes (PL-RJ), Alberto Fraga (PL-DF) e Joaquim Passarinho (PL-PA).

PUBLICIDADE

Durante o evento, Flávio Bolsonaro afirmou acreditar na aprovação do projeto de anistia no Congresso Nacional. “A gente está a um passo de conseguir aprovar essa anistia”, declarou o senador, dizendo ainda que as visitas ao pai, que está em prisão domiciliar, o motivam a continuar lutando politicamente.

O deputado Nikolas Ferreira destacou que a manifestação mostra a “força popular” do grupo. “Aquilo que nos move não é grana, não é projeto de poder, é um Brasil diferente, verde e amarelo”, afirmou.

Já Silas Malafaia voltou a atacar o Supremo Tribunal Federal (STF) e classificou o processo contra o ex-presidente como uma “farsa” e “perseguição política”.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) reforçou a segurança no local com apoio do Batalhão de Choque, da cavalaria e de cães de patrulha. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSPDF), o evento começou por volta das 15h, com a caminhada iniciando às 17h. Até o momento, não há estimativa oficial de público.