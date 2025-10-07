A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

“Caminhada pela Anistia” reúne apoiadores de Bolsonaro em Brasília e reforça pressão por perdão aos condenados de 8 de janeiro

O ato teve concentração no Complexo Cultural da República e seguiu em direção à alameda José Sarney, próxima ao Congresso Nacional.

Por Jonas Souza

07/10/2025 às 21:11

Ver resumo

Notícias do Brasil  – Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro realizaram, nesta terça-feira (7/10), a “Caminhada pela Anistia”, em Brasília (DF), pedindo perdão aos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos Três Poderes foram invadidas e depredadas.

PUBLICIDADE

Leia mais: Prefeito de Fonte Boa é alvo de denúncia do MP e pode ter bens bloqueados por descumprir decisão judicial

O ato teve concentração no Complexo Cultural da República e seguiu em direção à alameda José Sarney, próxima ao Congresso Nacional. A manifestação foi organizada pelo pastor Silas Malafaia e contou com a presença de figuras próximas ao ex-presidente, como a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e os deputados Capitão Alberto Neto (PL-AM), Nikolas Ferreira (PL-MG), Hélio Lopes (PL-RJ), Alberto Fraga (PL-DF) e Joaquim Passarinho (PL-PA).

PUBLICIDADE

Durante o evento, Flávio Bolsonaro afirmou acreditar na aprovação do projeto de anistia no Congresso Nacional. “A gente está a um passo de conseguir aprovar essa anistia”, declarou o senador, dizendo ainda que as visitas ao pai, que está em prisão domiciliar, o motivam a continuar lutando politicamente.

O deputado Nikolas Ferreira destacou que a manifestação mostra a “força popular” do grupo. “Aquilo que nos move não é grana, não é projeto de poder, é um Brasil diferente, verde e amarelo”, afirmou.

Silas Malafaia voltou a atacar o Supremo Tribunal Federal (STF) e classificou o processo contra o ex-presidente como uma “farsa” e “perseguição política”.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) reforçou a segurança no local com apoio do Batalhão de Choque, da cavalaria e de cães de patrulha. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSPDF), o evento começou por volta das 15h, com a caminhada iniciando às 17h. Até o momento, não há estimativa oficial de público.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Esporte

Amazonas bate o Criciúma e segue na disputa na Série B

Após sair atrás com gol de Jean Carlos, Amazonas vira com Kevin Ramírez e Henrique Almeida e reduz a distância para sair do Z-4.

há 12 minutos

Brasil

CNU: prazo para recurso contra prova e gabarito vai até esta quarta (8/10)

Contestação deve ser feita pela Área do Candidato, com login gov.br.

há 41 minutos

Caiu na rede é post!

Isabelle Nogueira é anunciada como nova apresentador do “A Bordo – O Reality”

A manauara já foi campeã do reality.

há 57 minutos

Política

TRE-AM cassa mandatos de quatro vereadores de Eirunepé por fraude à cota de gênero

A ação foi movida por Cibele de Freitas Mendes, candidata ao cargo de vereadora, que denunciou a existência de candidaturas femininas fictícias.

há 1 hora

Brasil

Fachin critica reforma administrativa e declara: “Ninguém pense que fará por cima do Judiciário uma reforma”

Fachin afirmou que não permitirá uma reforma “contra o Poder Judiciário brasileiro” e destacou que estará “vigilante”.

há 1 hora