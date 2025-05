Campanha Maio Amarelo reforça conscientização por um trânsito mais seguro em todo o país

Notícias do Brasil – A campanha Maio Amarelo 2025 tem início em todo o país neste mês com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância de um trânsito mais seguro. A iniciativa, de alcance internacional, propõe a união entre poder público, sociedade civil e setor privado para reduzir o número de acidentes e mortes nas ruas e estradas brasileiras.

Segundo dados mais recentes do Ministério da Saúde, o Brasil registra cerca de 30 mil mortes por ano em decorrência de sinistros de trânsito. A maioria das vítimas é composta por jovens entre 18 e 34 anos, e motociclistas representam uma fatia crescente dessas estatísticas. O Maio Amarelo surge como uma resposta a esse cenário preocupante, promovendo ações educativas, palestras, blitze educativas, iluminação de prédios públicos e mobilizações em escolas e empresas.

PUBLICIDADE

Criado em 2014 pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, o movimento escolheu o amarelo como cor-símbolo por representar atenção e sinalização no trânsito. A campanha é inspirada em ações semelhantes desenvolvidas pela ONU, que decretou a década de 2011 a 2020 como o período de ação pela segurança no trânsito.

Tema

Para o ano de 2025, o Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV) definiu como tema: “Mobilidade Humana, Responsabilidade Humana”. A mensagem central ressalta que “A verdadeira mobilidade humana se constrói quando todos se sentem seguros e respeitados. Para isso, é fundamental que a responsabilidade individual se torne uma prioridade coletiva. Juntos, podemos transformar nossas cidades e rodovias em espaços mais seguros e inclusivos para todos.”

PUBLICIDADE

A PRF e o Maio Amarelo: Compromisso com a Vida nas Rodovias

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), alinhada à sua missão de proteger vidas e garantir a segurança pública nas rodovias federais e áreas de interesse da União, assume um papel fundamental no Movimento Maio Amarelo. Durante todo o mês de maio, a instituição intensificará as atividades educativas em diversos setores da sociedade, reforçando seu compromisso com um trânsito mais seguro e humanizado.

PUBLICIDADE

Em consonância com as diretrizes da Resolução nº 1.014/24 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), que estabelece o cronograma das campanhas educativas de trânsito para 2025, a PRF adotará o tema: “Desacelere, seu bem maior é a vida!” durante o mês de maio.

A Operação Maio Amarelo 2025 integrará a Operação Nacional de Segurança Viária 2025 e será implementada em todas as superintendências da PRF, incluindo a do Piauí.

PUBLICIDADE

Alinhamento com Diretrizes Nacionais e Internacionais

O Maio Amarelo 2025 está em sintonia com importantes marcos legais e diretrizes de segurança no trânsito, como a Lei nº 13.614/2018, que instituiu o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito Brasileiro (PNATRANS). O PNATRANS, revisado para o período de 2021 a 2030 em conformidade com a Segunda Década de Ações para a Segurança no Trânsito da ONU, estabelece a meta do Brasil de reduzir em 50% as mortes no trânsito.

A iniciativa também se alinha ao Projeto Nacional de Segurança Viária da PRF, instituído pela Portaria DG/PRF nº 373/2022, que visa implementar um modelo de gestão da segurança viária em consonância com as diretrizes da ONU e do PNATRANS.