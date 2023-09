Campanha vai sortear R$100 mil a seis consumidores por dois meses

A Serasa quer incentivar a saúde econômica das famílias e lançou a promoção Mão Na Roda, que vai sortear R$ 100 mil nos próximos dois meses, premiando seis usuários dos serviços disponíveis no aplicativo da empresa.

Os usuários vão acumular pontos acessando a plataforma digital da Instituição e poderão ganhar além do prêmio de R$100 mil, também um ano de assinatura gratuita do serviço de segurança de dados da empresa, e ainda a consultoria financeira de um especialista.

Com início em 4 de setembro, a promoção contará com seis datas de sorteio – o primeiro marcado para 16 de setembro e o último, em 8 de novembro.

Confira o passo a passo:

• Baixe grátis o App da Serasa

• Use os serviços e produtos participantes da campanha

Pronto! Você ganhou seu número da sorte (lembre-se de concordar com os termos de uso para participar).

Consultoria Financeira

O acompanhamento financeiro será feito com Thiago Godoy, que se tornou referência com o perfil Papai Financeiro na internet. A consultoria com o especialista visa ensinar como organizar as finanças do zero e a planejar as próximas realizações.

“Após a validação de cada um dos vencedores, serão marcadas quatro sessões de consultoria com o profissional, para que possam trocar experiências, diagnosticar questões de melhoria e realizar um planejamento com o prêmio”, afirma Matheus Moura. “Com um acompanhamento próximo, vamos proporcionar essa oportunidade e garantir que as histórias, depois da ação, sejam ainda mais esperançosas”.

Redação AM POST