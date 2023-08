Canais da nova parabólica digital ajudam na preparação para o Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é a principal forma de ingressar em uma universidade pública. Neste ano, as provas estão marcadas para acontecer nos dias 5 e 12 de novembro. Os estudantes que estão se preparando para o Enem podem contar com a ajuda do conteúdo educativo que a TV aberta proporciona, de aulas com professores a programas específicos de História, Inglês e Biologia, por exemplo. Em rede nacional, emissoras como a TV Cultura, TV Brasil, TV Futura e Rede Vida Edu contam com programas de educação

De segunda a sexta, a TV Cultura, por exemplo, exibe, às 5h30, o “Inglês com música”, que incentiva o aprendizado da língua inglesa de uma forma descontraída. Aos domingos, às 5h, o programa “Arte e Matemática” mostra as relações entre esses dois campos de saber.

Já a TV Brasil exibe aos domingos, às 10h, a série “Fazendas Históricas”, que retrata a história do Brasil por meio de fazendas importantes do período colonial. De segunda a sexta, às 16h30, em “Os Mistérios da Evolução”, o telespectador pode fazer uma imersão no mundo genético do reino animal, com explicações de biólogos e ecologistas.

Todos esses canais podem ser sintonizados pelo sinal da antena parabólica, que passa por um processo de migração no Brasil, da banda C para a banda Ku, em função do início da operação de liberação da tecnologia 5G no país. Como o sinal da internet superveloz funcionará na frequência atualmente ocupada pela parabólica convencional, haverá interferências na transmissão televisiva, e quem não substituir o equipamento analógico pelo digital terá interferência na recepção do sinal.

Os beneficiários de programas sociais do governo federal inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) têm direito à substituição gratuita, feita pela Siga Antenado, a Entidade Administradora da Faixa criada pela Anatel e responsável por apoiar a população durante a migração do sinal. Para verificar se tem direito à troca gratuita da antena, é preciso acessar o site sigaantenado.com.br ou ligar para 0800 729 2404.

Acessibilidade

A nova parabólica digital oferece melhor som e imagem, além de mais acessibilidade para pessoas com necessidades especiais não ficarem de fora desse universo de aprendizagem. O equipamento conta com ferramentas de auxílio exigidas por lei, como legendas, audiodescrição e botões do controle remoto em relevo.

Confira a lista de canais disponíveis na nova parabólica digital que contam com programas de conteúdo educativo

TV Brasil – 44

TV Futura – 4

TV Cultura – 2

TV Senado – 8

TV Câmara – 3

TV Justiça – 6

Rede Vida Edu – 62