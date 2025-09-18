A notícia que atravessa o Brasil!

Candidata a vereadora é assassinada a facadas por causa de ciúmes pelo próprio marido

Iris Mara França Aguiar, de 41 anos, foi morta a facadas; ex-companheiro é o principal suspeito.

Por Marcia Jornalist

18/09/2025 às 08:31

Notícias do Brasil – Iris Mara França Aguiar, de 41 anos, candidata a vereadora nas últimas eleições municipais, foi brutalmente assassinada a facadas em Tailândia, no nordeste do Pará, na terça-feira (16).

O sepultamento da vítima ocorreu nesta quarta-feira (17), em meio a homenagens de familiares e amigos.

A polícia prendeu o ex-companheiro de Iris Mara, que confessou ser o autor do crime. Segundo ele, a motivação do assassinato foi ciúmes, e o casal havia terminado o relacionamento recentemente.

O crime ocorreu no sítio onde Iris morava, localizado em uma vicinal na vila da Palha, zona rural do município. Investigações indicam que a vítima sofreu pelo menos oito golpes de faca.

Vizinhos relataram à polícia que houve uma discussão entre Iris e o suspeito momentos antes do assassinato. O ex-companheiro foi localizado nas proximidades do local e, ao ser interrogado na delegacia de Tailândia, confessou o feminicídio.

Iris França deixa três filhos e, embora tenha concorrido pelo Partido Verde (PV), não conseguiu uma vaga na câmara municipal. O corpo foi velado na Câmara de Vereadores de Tailândia, e o enterro ocorreu no cemitério municipal.

O Partido Verde emitiu uma nota repudiando a violência contra a mulher e expressando solidariedade à família da vítima. A Polícia Civil já iniciou a coleta de depoimentos para aprofundar a investigação do caso.

