Candidatos a deputado estadual e federal estão entre vítimas de desabamento em galpão que matou cerca de 9 pessoas

O candidato a deputado estadual Jones Donizette (Solidariedade) e a candidata a deputada federal Ely Santos (Republicanos) estão entre os feridos do desabamento em uma estrutura de um galpão de contêineres em Itapecerica da Serra, cidade da Grande São Paulo, que deixou, pelo menos, nove pessoas mortes nesta terça-feira (20). Segundo o Corpo de Bombeiros, viaturas foram enviadas ao local após o pedido de socorro.

De acordo com a assessoria de Donizette, os dois foram convidados para conhecer a empresa. Já no momento final do evento, uma estrutura de concreto se rompeu e os deixou presos nos escombros.

“Os dois foram resgatados com vida; outros quatro integrantes da sua equipe também ficaram entre os escombros, mas já foram resgatados e levados ao hospital”, diz o comunicado.

A causa do desabamento é desconhecida, mas as autoridades já começaram as investigações.

O galpão pertence à Multiteiner, uma empresa de comércio e locação de contêineres. A companhia ainda não se manifestou sobre o caso. Se o site da TV Cultura obtiver um retorno, o texto será atualizado.

O Corpo e Bombeiros de SP atende desde às 08h55 a um desaba/o na região de Itapecerica da Serra. Contamos com Equipes de vários Órgãos de Apoio: GRAU, SAMU, Polícia Militar, Defesa Civil, Comando de Aviação, dentre outros. Em atendimento. 20 vtrs do CB, efetivo de 79 homens. pic.twitter.com/7tW1WOCZjd Continua depois da Publicidade — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) September 20, 2022