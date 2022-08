Candidatos à Presidência realizam debate na televisão neste domingo

Agência Brasil

A Rádio Nacional acompanha as agendas dos candidatos à Presidência da República mais bem posicionados nas pesquisas de intenções de voto registradas no Tribunal Superior Eleitoral. E traz os detalhes em ordem alfabética.

Neste domingo (28), o destaque é para o primeiro debate dos candidatos à presidência da república que ocorre às 21h, realizado pela TV Bandeirantes, em parceria com os veículos de imprensa Folha de São Paulo e Portal UOL, além da TV Cultura.

Ciro Gomes, do PDT, confirmou a participação no debate. Durante a manhã, Ciro participou do lançamento da candidatura a deputado federal de Antônio Neto, do PDT, em São Paulo.

O candidato à reeleição Jair Bolsonaro, do PL, confirmou a participação no debate da Band, única agenda de campanha do dia. O presidente estava com viagem marcada de Brasília para São Paulo por volta da uma da tarde.

O candidato do PT, Luís Inácio Lula da Silva, segundo informou a assessoria da campanha, vai passar todo o domingo se preparando para o debate da Band.

Mesma estratégia da candidata Simone Tebet, do MDB, que ficará toda a tarde se preparando para o primeiro debate entre os candidatos à presidente.

Além dos quatro candidatos mais bem posicionados em pesquisas eleitorais, estão confirmados no debate da Band desta noite a candidata Soraya Thronicke, do União Brasil, e o candidato Felipe D’Ávila, do partido Novo.

