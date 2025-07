Cantor sertanejo morre após sofrer acidente e ter edema cerebral

Notícias do Brasil – O cantor sertanejo Felipe Alves, que formava dupla com Raphael, faleceu aos 24 anos na noite da última segunda-feira (14), no estado do Tocantins. O artista estava internado em estado grave após sofrer um acidente no domingo, quando caiu da carroceria de uma caminhonete em movimento na região de Araguaína.

De acordo com relatos de testemunhas próximas, o veículo teria arrancado bruscamente, provocando a queda do cantor. No impacto com o chão, Felipe bateu a cabeça, sendo imediatamente levado ao hospital mais próximo. Lá, foi diagnosticado com um edema cerebral. Apesar dos esforços da equipe médica, o artista não resistiu.

A confirmação do falecimento foi divulgada por meio de uma nota emocionante nas redes sociais da dupla Felipe & Raphael. “Hoje o dia não amanheceu como esperávamos… Era pra ser mais um capítulo de um projeto lindo, cheio de sonhos, coragem e música”, dizia o comunicado, que comoveu fãs e colegas do meio sertanejo.

Felipe Alves foi sepultado no Cemitério São Lázaro, em Araguaína, cidade onde ele e Raphael cresceram e construíram uma amizade de infância. A parceria musical foi oficializada em 2024, com planos promissores: os amigos estavam se preparando para lançar seu primeiro EP.

A despedida nas redes sociais também reforçou o legado de Felipe: “Ele partiu cedo demais… Agora está ao lado do Criador, no céu que ele tanto olhava com esperança, com sua alma leve e sua voz eternamente viva. O sonho dele era cantar para o mundo… agora vai cantar no céu, com os anjos.”

Fãs e internautas prestaram homenagens, lamentando a partida precoce e desejando força aos familiares e amigos do jovem artista.