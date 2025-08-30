A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Cantor sertanejo Yuri Ramirez é assassinado a tiros dentro de casa em Campo Grande

Ramirez, que havia deixado a prisão há menos de 30 dias, cumpria prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica.

Por Jonas Souza

30/08/2025 às 21:59

Ver resumo

Notícias do Brasil  – O cantor sertanejo Yuri Ramirez, de 47 anos, foi assassinado a tiros na manhã deste sábado (30/8), em Campo Grande (MS). O crime aconteceu por volta das 6h30, na residência localizada no bairro Santa Emília, onde a vítima morava havia cerca de um mês.

PUBLICIDADE

Leia mais: Vídeo: Bate-boca entre sócios marca assembleia do Boi Caprichoso em Parintins

Ramirez, que havia deixado a prisão há menos de 30 dias, cumpria prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. Ele tinha passagens policiais por tráfico de drogas e estupro.

PUBLICIDADE

De acordo com a Polícia Civil, dois homens armados invadiram a casa se apresentando como policiais. No imóvel, eles encontraram a dona da residência — que havia cedido o endereço para que Yuri tivesse comprovação junto à Justiça — e, em seguida, seguiram até localizar o cantor em um dos quartos.

Surpreendido, Ramirez foi atingido por vários disparos e caiu de bruços no local. A perícia identificou 12 cápsulas de pistola espalhadas pela cena do crime. Informações preliminares apontam que o cantor foi atingido por oito tiros.

Após o ataque, os suspeitos fugiram. Até o momento, ninguém foi preso. A Polícia Civil investiga a motivação do crime e trabalha para identificar os autores. O caso foi registrado como homicídio qualificado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Brasil

Justiça revoga cautelares contra Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma

O empresário foi alvo da Operação Ícaro, que apura o pagamento de propinas bilionárias na Secretaria da Fazenda em troca da restituição de ICMS.

há 42 minutos

Polícia

“Justiceiro” impede assalto e mata suspeito em posto de combustíveis no bairro Alvorada

Um dos assaltantes caiu no local, sem vida. O outro foi baleado na perna, contido por agentes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU).

há 54 minutos

Amazonas

TCE-AM é bicampeão das Olimpíadas dos Tribunais de Contas e lidera ranking com 13 ouros

A corte amazonense se destacou na competição e alcançou a liderança absoluta do ranking, acumulando 13 medalhas de ouro.

há 1 hora

Brasil

TST condena Volkswagen a pagar R$ 165 milhões por submeter trabalhadores a condições análogas à escravidão na Amazônia

Decisão do Tribunal Superior do Trabalho determina reparação histórica a 300 trabalhadores.

há 2 horas

Amazonas

Sócios do Boi Caprichoso batem-boca durante assembleia geral em Parintins; assista

A discussão ocorreu em meio à deliberação de decisões internas da entidade.

há 2 horas