Cantor sertanejo Yuri Ramirez é assassinado a tiros dentro de casa em Campo Grande

Notícias do Brasil – O cantor sertanejo Yuri Ramirez, de 47 anos, foi assassinado a tiros na manhã deste sábado (30/8), em Campo Grande (MS). O crime aconteceu por volta das 6h30, na residência localizada no bairro Santa Emília, onde a vítima morava havia cerca de um mês.

Ramirez, que havia deixado a prisão há menos de 30 dias, cumpria prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. Ele tinha passagens policiais por tráfico de drogas e estupro.

De acordo com a Polícia Civil, dois homens armados invadiram a casa se apresentando como policiais. No imóvel, eles encontraram a dona da residência — que havia cedido o endereço para que Yuri tivesse comprovação junto à Justiça — e, em seguida, seguiram até localizar o cantor em um dos quartos.

Surpreendido, Ramirez foi atingido por vários disparos e caiu de bruços no local. A perícia identificou 12 cápsulas de pistola espalhadas pela cena do crime. Informações preliminares apontam que o cantor foi atingido por oito tiros.

Após o ataque, os suspeitos fugiram. Até o momento, ninguém foi preso. A Polícia Civil investiga a motivação do crime e trabalha para identificar os autores. O caso foi registrado como homicídio qualificado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.