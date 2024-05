Cantora Ana Paula Vieira perdeu o controle do carro antes de bater em carreta

O acidente que matou a cantora Ana Paula Vieira, de 27 anos, e o namorado dela, o vereador Marcelo Stocco, de 32 anos, no domingo, 12, em Rondônia, foi provocado após a artista perder o controle do veículo, invadir a pista contrária e colidir contra uma carreta. As informações foram divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O acidente aconteceu na BR-364, próximo ao município de Pimenta Bueno, a cerca de 500 km da capital do estado Porto Velho. A força da batida deixou o veículo de Ana Paula com a parte dianteira totalmente destruída. O casal morreu na hora, preso às ferragens.

PUBLICIDADE

No interior do carro, foram encontradas garrafas de bebidas alcoólicas. A PRF aguarda o laudo pericial para confirmar se a cantora havia ingerido bebida alcoólica. Testemunhas também relataram à polícia que o veículo dirigido por Ana Paula estava em alta velocidade, acima do limite permitido, momentos antes do acidente.

Familiares e amigos se despediram de Ana Paula no velório e sepultamento realizado nesta segunda-feira, 13, na cidade de Ji-Paraná, em Rondônia.

PUBLICIDADE

*Redação AM POST