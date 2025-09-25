“Careca do INSS” afirma em depoimento ser “empresário próspero” e nega irregularidades

Notícias do Brasil – O empresário e lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, afirmou nesta quinta-feira (25/9) ser um “empresário próspero” durante depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

PUBLICIDADE

Leia mais: CPMI do INSS aprova pedido de prisão preventiva do advogado Nelson Wilians

Questionado por parlamentares sobre a multiplicação de seus bens, empresas e a posse de carros de luxo, Antunes justificou o patrimônio como fruto de trabalho.

“Eu tenho empresa nos Estados Unidos, na Colômbia e em Portugal. Sou um empresário da iniciativa privada próspero, que, na minha ótica, foi com muito trabalho, muita dignidade no que eu faço. Se eu não tivesse o caráter da verdade, eu não estaria aqui”, declarou.

PUBLICIDADE

O lobista é investigado sob suspeita de corromper ex-diretores e até o ex-procurador-geral do INSS, por meio de pagamentos a empresas e da transferência de veículos de luxo a parentes dos envolvidos.

A Polícia Federal apura ainda indícios de lavagem de dinheiro em movimentações milionárias feitas por Antunes no Brasil e no exterior. Ele é apontado como o principal operador do esquema, com procuração para representar ao menos oito entidades.

Segundo dados levantados pela PF, o “Careca do INSS” teria recebido R$ 30 milhões de associações ligadas à chamada “farra do INSS”.