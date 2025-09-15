‘Careca do INSS’ decide não depor e CPMI das fraudes tem reunião cancelada

Notícias do Brasil – A reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), prevista para esta segunda-feira (15/9), foi cancelada depois que Antônio Carlos Camilo, conhecido como “Careca do INSS”, informou por meio da defesa que não compareceria. O investigado está preso desde sexta-feira (12/9).

PUBLICIDADE

O Supremo Tribunal Federal (STF) havia permitido que a presença de Camilo fosse opcional, cabendo a ele decidir se participaria da sessão da comissão.

Leia mais em: Artista circense despenca durante acrobacia aérea suspensa pelos cabelos; veja vídeo

PUBLICIDADE

O presidente da CPMI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), lamentou a ausência do investigado e destacou o impacto da decisão. “Perdemos a oportunidade de ouvir hoje um dos principais investigados no escândalo que desviou recursos dos aposentados. É lamentável, mas a comissão seguirá trabalhando para que a verdade venha à tona e os culpados sejam responsabilizados”, afirmou.