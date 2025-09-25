A notícia que atravessa o Brasil!

“Careca do INSS” diz que único contato com Congresso foi sobre cannabis

Segundo Antunes, a aproximação teve como objetivo discutir o processo regulatório da cannabis no Brasil.

Por Jonas Souza

25/09/2025 às 20:30

Notícias do Brasil  – Durante depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS nesta quinta-feira (25/9), o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o “Careca do INSS”, declarou que seu único contato com parlamentares ocorreu em uma visita ao senador Weverton Rocha (PDT-MA).

Leia mais: Carros de luxo do “Careca do INSS” seguem desaparecidos mesmo após operações da PF

Segundo Antunes, a aproximação teve como objetivo discutir o processo regulatório da cannabis no Brasil. Ele afirmou que representava uma marca internacional de produtos à base da substância e buscava entender como funcionava a tramitação do tema no Congresso.

“Me identifiquei como representante da empresa e queria saber de que forma poderia contribuir ou me inteirar sobre o andamento da regulamentação”, disse.

Escândalo do INSS

Antunes é apontado como um dos principais articuladores do esquema de fraudes contra aposentados e pensionistas do INSS, revelado em reportagens do Metrópoles desde dezembro de 2023. As publicações levaram à abertura de inquéritos da Polícia Federal (PF) e da Controladoria-Geral da União (CGU), culminando na Operação Sem Desconto, deflagrada em abril de 2024.

A investigação resultou na queda do então presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, e do ex-ministro da Previdência, Carlos Lupi. O esquema teria movimentado bilhões de reais em descontos irregulares e beneficiado entidades ligadas a Antunes.

Depoimento conturbado

Preso desde 12 de setembro, o empresário compareceu de forma espontânea à CPMI, amparado por habeas corpus que o permite recusar perguntas que possam incriminá-lo. Em alguns momentos, Antunes chegou a se irritar, ameaçando deixar a sessão, mas acabou permanecendo.

Mesmo presente, evitou responder às questões feitas pelo relator, deputado Alfredo Gaspar (União-AL). Parlamentares destacaram que ele continua protegido pelo direito ao silêncio, mas sua presença foi considerada relevante para as investigações.

Além do envolvimento com entidades de aposentados, Antunes é acusado de ser dono de call centers que captavam filiados para associações suspeitas, recebendo até 27,5% sobre novos descontos. Ele também é investigado por corrupção de ex-diretores e até de um ex-procurador-geral do INSS, por meio de pagamentos e repasse de veículos de luxo.

