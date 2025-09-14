A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

‘Careca do INSS’ movimentou mais 15 milhões em 129 dias, aponta PF

As investigações indicam que ele é suspeito de atuar em fraudes no INSS.

14/09/2025 às 06:00

Ver resumo

Notícias do Brasil – A investigação da Polícia Federal (PF) apontou que Antônio Carlos Camilo, conhecido como o “careca do INSS”, movimentou mais de R$ 12 milhões em 129 dias, o que equivale a pouco mais de quatro meses. Ele foi preso na última sexta-feira, 12. As investigações indicam que ele é suspeito de atuar em fraudes no Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

PUBLICIDADE

Segundo a PF, ele é apontado como envolvido em suspeita de pagamento de propina a servidores para obter dados pessoais de pensionistas. Em seguida, vendia essas informações para associações. Essas associações cadastravam os servidores em serviços não solicitados e realizavam desvios de dinheiro.

A PF também identificou o lobista como facilitador do esquema. Outro suspeito, o empresário Maurício Camisotti, também foi preso. Na operação desta sexta-feira, foram apreendidas obras de arte de valor significativo, carros de alto valor e esportivos, armas de grosso calibre e quadros.

PUBLICIDADE

Leia também: Isabelle Nogueira é detonada após postar foto com ministra de Lula: “vendida”

Segundo a Polícia Federal, entre 2019, quando o esquema começou, até 2024, mais de R$ 6,3 bilhões foram movimentados. Quando o caso veio à tona, o presidente do instituto na época, Alessandro Stefanutto, foi demitido do cargo.

Stefanutto foi levado à Superintendência do Distrito Federal. As investigações indicaram que ele foi responsável por movimentar R$ 9,3 milhões para pessoas relacionadas a servidores do INSS entre 2023 e 2024.

PUBLICIDADE

Maurício Camisotti é apontado como integrante do mesmo esquema. A defesa do empresário afirmou que não há “qualquer motivo que justifique sua prisão no âmbito da operação relacionada à investigação de fraudes no INSS”.

Os agentes também foram à casa e ao escritório do advogado Nelson Wilians, em São Paulo, onde encontraram diversas obras de arte.

Em nota, a defesa de Wilians esclareceu que ele “tem colaborado integralmente com as autoridades e confia que a apuração demonstrará sua total inocência”.

Estadão Conteúdo

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Brasil

CPMI do INSS tenta garantir depoimento do “Careca” após prisão pela PF

Comissão tratará Antunes como peça-chave para explicar a engrenagem dos descontos não autorizados.

há 2 minutos

Esporte

Brasil enfrenta Inglaterra em amistoso na penúltima Data FIFA de 2025

Duelo em Manchester reforça preparação para 2027 e revive confronto decidido nos pênaltis em 2023.

há 37 minutos

Brasil

STF valida fim automático do auxílio-doença em até 120 dias

Decisão com repercussão geral confirma que INSS pode encerrar o benefício por data programada ou em 120 dias, salvo pedido de prorrogação do segurado.

há 1 hora

Manaus

Hospital Platão Araújo registra aumento de 66% em cirurgias ortopédicas após reestruturação dos serviços

Resultado é fruto de ações implantadas pelo Governo do Amazonas, melhorando o fluxo de pacientes e ampliando o atendimento.

há 3 horas

Mundo

‘Cápsula do tempo pré-histórica’ de 5 mil anos é descoberta em pântano

Os Objetos foram encontrados em um pântano nos arredores da região de Gerstaberg, próximo a Järna, na Suécia.

há 5 horas