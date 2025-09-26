A notícia que atravessa o Brasil!

Careca do INSS usou Porsche e Mercedes mesmo após restrição e acumulou seis multas

Na última quinta-feira (25/9), o empresário prestou depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS e afirmou ser inocente.

Por Jonas Souza

26/09/2025 às 14:22

Notícias do Brasil  – O empresário e lobista Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, continuou circulando com carros de luxo em São Paulo e em Brasília mesmo após restrições judiciais estabelecidas na Operação Sem Desconto, deflagrada em abril deste ano.

Registros da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) mostram que, após a decisão, ele recebeu seis multas de trânsito. Entre os veículos envolvidos estão um Mercedes-Benz AMG, avaliado em R$ 498 mil, e um Porsche 911 Carrera GTS, de R$ 986 mil.

O Mercedes foi multado cinco vezes, sendo três infrações registradas no mesmo dia, 30 de maio, todas por excesso de velocidade em São Paulo. O carro também foi autuado em Brasília, por estacionamento irregular na Asa Sul. Já o Porsche recebeu multa por circular em horário proibido pelo rodízio na capital paulista.

Além disso, em 27 de maio, outro Porsche em nome de Antonio Antunes foi fotografado estacionado em frente a uma concessionária de veículos de luxo, a Aielo Motors, em São Paulo, onde ele costuma negociar automóveis.

Defesa questiona restrição

A defesa de Antunes argumenta que a decisão do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, de 23 de abril, determinava apenas o bloqueio de bens, sem mencionar a proibição de circulação. Segundo o advogado, a restrição teria sido inserida no sistema da Senatran por “algum agente do Detran”, sem respaldo judicial.

Ainda de acordo com a defesa, o empresário só tomou conhecimento da restrição em 5 de julho, quando teve o Mercedes apreendido em uma blitz em São Paulo. Desde então, afirma, ele teria deixado de circular com os veículos.

